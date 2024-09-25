У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про неперевершені фільми, які увійшли в класику світового кіно. Попри те, що кіноіндустрія пройшла такий великий шлях, ці картини досі мають статус культових.

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"12 розгніваних чоловіків"

Фільм розпочинається з залу суду, де відбуваються завершальні промови у справі про вбивство. Присяжні та суддя розглядають справу: чи вбив 18-річний хлопець власного батька. Якщо підозрюваного визнають винним, його стратять. Дванадцять людей переходять до зали засідань, де обговорюють справу. Один з присяжних налаштований скептично.

"12 розгніваних чоловіків": дивіться трейлер онлайн

Цей фільм здається простим, бо відбувається в одному місці. Та він однаково захопливий і напружений.

"Сім самураїв"

Цей японський фільм розповідає про сімох самураїв, які захищають село від бандитів. Їх наймають односельці, які потерпають від постійних нападів. Вони бачать, як досвідчений боєць Камбей уміло вбиває злодія, тож звертаються за допомогою саме до нього. Камбей збирає невеликий загін досвідчених чоловіків, які стають на захист села.

"Сім самураїв": дивіться трейлер онлайн

Картина здійснила чималий вплив на всю попкультуру. Згодом створили кілька римейків цього фільму, але жоден не зміг зрівнятися з оригіналом за масштабом і потужністю.

"Касабланка"

Фільм розповідає історію Ріка Блейна, власника нічного клубу в Касабланці, якому доводиться зробити важкий вибір між любов'ю до жінки й обов'язком допомогти їй та її чоловікові втекти від нацистів. Сюжет зосереджується на внутрішньому конфлікті людини, якій доводиться зробити вибір.

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн

Це один з фільмів, що дуже близький до досконалості. Це справжня класика про кохання й втрату. Його нагородили трьома Оскарами.

"Громадянин Кейн"

У центрі сюжету – життя Чарльза Фостера Кейна, заможного медіамагната, через серію спогадів його знайомих. Він пройшов шлях від служіння суспільству до гонитви за владою. На початку стрічки показують, як Кейт помирає у величезному маєтку. Молодий репортер має написати напис про таємниці минулого Кейна. Сюжет досліджує тему влади, впливу та самотності, а технічні прийоми, використані у фільмі, стали новаторськими для свого часу

"Громадянин Кейн": дивіться трейлер онлайн

Цей фільм показує, що таке справжнє кіно. Його десятиліттями вивчають студенти, які здобувають освіту у кіноіндустрії: від операторської роботи й мізансцен до сценарію тощо.

"Психо"

Культовий психологічний трилер Альфреда Гічкока розповідає історію жінки, яка викрала гроші та сховалася в мотелі, власник якого — молодий чоловік із темною таємницею

"Психо": дивіться трейлер онлайн

Блискучий фільм жахів понад 60 років залишається одним із найкращим у своєму жанрі. Він є із найвідоміших і найвидатніших фільмів усіх часів.