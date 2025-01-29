Классика мирового кино: 5 фильмов, которые должен увидеть каждый

За годы существования кинематографа часть фильмов стала вечной классикой. Это те ленты, которые повлияли на индустрию, изменили отношение к определенным жанрам и дали толчок к развитию и эволюции сферы. Такие фильмы важно посмотреть как ценителям кино, так и новичкам.

24 Канал собрал старые классические фильмы, которые каждый должен пересмотреть хотя бы один раз. Они не теряют своей актуальности сквозь годы и вдохновляют современных создателей кино.

Интересно Стоящие просмотра: 6 увлекательных фильмов, в которых события происходят в течение одного дня

"Гражданин Кейн"

После смерти состоятельного медиамагната Чарльза Кейна репортеру поручают выяснить, что означали его последние слова: "розовый бутон". Пока журналист общается с друзьями и соратниками Кейна, начинает вырисовываться сложный портрет загадочного человека – его приход к власти и деградация.

"Гражданин Кейн": смотрите трейлер онлайн

"В джазе только девушки"

Два музыканта – Джо и Джерри – бегут из Чикаго от мафии, переодетые в женщин. Они направляются во Флориду в составе женского джаз-ансамбля с безупречным планом. Но все идет не так, как хотелось бы: Джо влюбляется в другую участницу группы, а Джерри преследует крайне решительный мужчина. Тем временем бандиты уже появляются в их отеле.

"В джазе только девушки": смотрите трейлер онлайн

"Все о Еве"

Знаменитая бродвейская звезда Марго встречает свою самую большую поклонницу Еву и решает взять ее под свою опеку. Когда та проникает во все сферы жизни звезды, начинает проявляться истинная сущность девушки – ее искусные манипуляции и ложь. Ева стремится вытеснить Марго и получить славу в театральном мире.

"Все о Еве": смотрите трейлер онлайн

"Бульвар Сансет"

Молодой писатель Джо Гиллис соглашается написать сценарий для забытой кинозвезды Нормы, который бы вернул ей славу и популярность. Джо становится любовником актрисы, но впоследствии у него завязывается роман с другой молодой девушкой. В таком непростом положении, Норма становится словно одержимой писателем.

"Бульвар Сансет": смотрите трейлер онлайн

"Касабланка" (1942)

Американец Рик живет в Касабланке и руководит собственным ночным клубом. Вдруг к нему приезжает его бывшая возлюбленная Ильза со своим новым мужем. Рик не в восторге от этой встречи, ведь их разрыв оставил после себя неприятные чувства. Мужчина разрывается между любовью и достоинством: он должен помочь Ильзе и ее мужу, которого преследуют нацисты, сбежать из города.

"Касабланка": смотрите трейлер онлайн