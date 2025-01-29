24 Канал зібрав старі класичні фільми, які кожен має переглянути принаймні один раз. Вони не втрачають своєї актуальності крізь роки та надихають сучасних творців кіно.

Цікаво Варті перегляду: 6 захопливих фільмів, у яких події відбуваються протягом одного дня

"Громадянин Кейн"

Після смерті заможного медіамагната Чарльза Кейна репортеру доручають з'ясувати, що означали його останні слова: "трояндовий пуп'янок". Поки журналіст спілкується з друзями й соратниками Кейна, починається вимальовуватися складний портрет загадкової людини – його прихід до влади та деградація.

"Громадянин Кейн": дивіться трейлер онлайн

"У джазі тільки дівчата"

Два музиканти – Джо та Джеррі – втікають з Чикаго від мафії, переодягнені в жінок. Вони прямують до Флориди у складі жіночого джаз-ансамблю з бездоганним планом. Та все йде не так, як хотілося б: Джо закохується в іншу учасницю групи, а Джеррі переслідує вкрай рішучий чоловік. Тим часом бандити вже з'являються в їхньому готелі.

"У джазі тільки дівчата": дивіться трейлер онлайн

"Все про Єву"

Знаменита бродвейська зірка Марго зустрічає свою найбільшу прихильницю Єву та вирішує взяти її під свою опіку. Коли та проникає у всі сфери життя зірки, починає проявлятися справжня сутність дівчини – її майстерні маніпуляції та брехня. Єва прагне витіснити Марго та отримати славу у театральному світі.

"Все про Єву": дивіться трейлер онлайн

"Бульвар Сансет"

Молодий письменник Джо Гілліс погоджується написати сценарій для забутої кінозірки Норми, який би повернув їй славу та популярність. Джо стає коханцем акторки, але згодом у нього зав'язується роман з іншою молодою дівчиною. У такому непростому становищі, Норма стає немов одержимою письменником.

"Бульвар Сансет": дивіться трейлер онлайн

"Касабланка" (1942)

Американець Рік живе в Касабланці та керує власним нічним клубом. Раптом до нього приїжджає його колишня кохана Ільза зі своїм новим чоловіком. Рік не в захваті від цієї зустрічі, адже їхній розрив залишив по собі неприємні почуття. Чоловік розривається між коханням та гідністю: він повинен допомогти Ільзі та її чоловіку, якого переслідують нацисти, втекти з міста.

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн