В свои почти 100 лет Клинт Иствуд отказался от пенсии: его ответ удивил поклонников

Пока одни уже считают годы до заслуженного отдыха, Клинт Иствуд, похоже, даже не открывал календарь с пометкой "пенсия". Легенда Голливуда, чья карьера длится более семи десятилетий, признался, что не видит смысла останавливаться. И дело вовсе не в деньгах или желании в очередной раз оказаться под светом софитов.

Как сообщает m.economictimes, Иствуд пояснил, что главная причина, почему он до сих пор работает, проста: ему нравится каждый день открывать для себя что-то новое.

"Причина, почему я до сих пор работаю на этом этапе жизни, заключается в том, что мне нравится каждый день учиться чему-то новому", – сказал актер.



Клинт Иствуд / Фото Getty Images



По словам Иствуда, любознательность не знает возраста. Он убежден, что человек не должен переставать развиваться только потому, что за плечами уже десятки лет опыта. Наоборот, именно желание учиться, меняться и пробовать новое помогает оставаться в тонусе и не терять интерес к жизни.

Такой подход он подтверждал на протяжении всей своей карьеры. Сначала Иствуд стал звездой вестернов, а впоследствии успешно переквалифицировался в режиссера и продюсера, не боясь выходить за пределы привычного амплуа. Именно готовность постоянно учиться, а не оставаться заложником одного образа, он считает своим главным профессиональным секретом.

Похоже, для Клинта Иствуда пенсия – это не вопрос возраста, а потеря интереса. И пока мир меняется, он, кажется, не собирается переставать ставить перед собой новые творческие задачи. Как показывает пример актера, иногда лучший способ оставаться молодым – просто не переставать учиться.

Между тем другой ветеран Голливуда Гаррисон Форд также не собирается сбавлять обороты. Несмотря на свои 80 с лишним лет, актер регулярно занимается спортом и доказывает, что возраст в Голливуде давно перестал быть поводом сидеть дома.