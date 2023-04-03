Клинт Иствуд собирается на пенсию: каким будет последний фильм 92-летнего кинорежиссера

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Клинт Иствуд собирается уходить на пенсию. Вместе с Warner Bros. он снимет свой последний фильм под названием "Присяжный №2".

Кинолента рассказывает историю присяжного, участвующего в деле об убийстве. Согласно сюжету, главный герой начинает понимать, что и сам причина смерти жертвы, и сталкивается с моральным выбором между манипулированием другими и раскрытием правды.

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Клинт Иствуд завершает карьеру кинорежиссера

Картина "Присяжный №2" станет последней в карьере 92-летнего режиссера – 40-м полнометражным фильмом, а он снял почти 50 работ за всю свою карьеру. После съемок Клинт Иствуд намерен полностью уйти в отставку.

Пока нет сведений о дате премьеры "Присяжного №2".

Клинт Иствуд известен своими лентами, такими как "Непрощенный" и "Крошка на миллион долларов", получившие признание кинокритиков методом одного дубля и способность снимать фильмы с ограниченным бюджетом. Он также стал лауреатом "Оскара" за фильмы "Таинственная река", "Письма из Иодзимы" и драму "Подмина" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Иствуд много раз завоевал премию Оскар, награды Гильдии режиссеров Америки, премии Золотой глобус и награды Выбор народа. Он также был номинирован на премию Грэмми за свою работу в качестве композитора и исполнителя.

Помимо кино, Иствуд также известен своей политической деятельностью. Он был мэром города Кармел-бай-зи, Калифорния, с 1986 по 1988 год, а также был активистом по правам человека и открыто выражал свои политические взгляды.

Клинт Иствуд / Фото NBC News