Кінострічка розповідає історію присяжного, що бере участь у справі про вбивство. Згідно з сюжетом, головний герой починає розуміти, що й сам є причиною смерті жертви, та стикається з моральним вибором між маніпулюванням іншими та розкриттям правди.

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Клінт Іствуд завершує кар’єру кінорежисера

Картина "Присяжний №2" стане останньою у кар’єрі 92-річного режисера – 40-м повнометражним фільмом, а він зняв майже 50 робіт за всю свою кар’єру. Після зйомок Клінт Іствуд намірений повністю піти у відставку.

Наразі немає відомостей про дату прем'єри "Присяжного №2".

Клінт Іствуд відомий своїми стрічками, такими як "Непрощений" та "Крихітка на мільйон доларів", які отримали визнання кінокритиків за метод одного дубля та здатність знімати фільми з обмеженим бюджетом. Він також став лауреатом "Оскара" за фільми "Таємнича річка", "Листи з Іодзіми" та драму "Підміна" з Анджеліною Джолі в головній ролі.

Іствуд чимало разів здобував премію Оскар, нагороди Гільдії режисерів Америки, премії Золотий глобус та нагороди Вибір народу. Він також був номінований на премію Греммі за свою роботу як композитор і виконавець.

Цікаво. Крім кіно, Іствуд також відомий своєю політичною діяльністю. Він був мером міста Кармел-бай-зі, Каліфорнія, з 1986 по 1988 рік, а також був активістом з прав людини та відкрито висловлював свої політичні погляди.

Клінт Іствуд / Фото NBC News