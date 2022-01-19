Книга "Мужчина по имени Уве" будет иметь новую экранизацию: кто сыграет главную роль

По мотивам бестселлера "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана снимут еще одну экранизацию. Главную роль в фильме сыграет оскароносный Том Хенкс, который станет и продюсером фильма.

Авторы новой экранизации не сообщают о дате начала съемок и релиза. По информации Deadline, режиссером фильма станет Марк Форстер, ранее работавший в проекте "Кристофер Робин" и над другими лентами в жанре комедии, драмы, экшн.

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"Мужчина по имени Уве": что известно о книге и ее первой экранизации

Следует отметить, что роман стал литературным дебютом популярного шведского писателя, журналиста и блогера Фредрика Бакмана. Бестселлер вышел в свет в 2012 году и сразу стал любимым для многих. Как сообщает The New York Times, за первые четыре года книгу продали тиражом более 2,8 миллионов экземпляров во всем мире.

Картина, которую автор изобразил в этой книге, – трогательная, ироничная, впрочем, мудрая; рассказывает о людях, которые по разным причинам стали неважны социуму. История о том, как важно просто быть собой и не всегда искать смысл жизни.

Главный герой настолько озабочен своим бытием, что, выйдя на пенсию и пережив смерть жены, пытается совершить самоубийство. Ирония в том, что всякий раз, когда он пытается это сделать, что-то ему препятствует.

Книга "Мужчина по имени Уве" / Фото из Якабу

В 2015 году шведский режиссер и сценарист Ханнес Холм решил снять одноименный фильм о буднях старого мужчины-ворчуна. Некоторые поклонники мира кино пишут, что лента никогда не сравнится с книгой, а другие считают ее великолепной, чувственной и исполненной настоящими, неподдельными эмоциями.

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На сайте IMDb фильм имеет рейтинг 7,7 из 10, а на Rotten Tomattoes – 91%. Это хорошие показатели, надеемся, что голливудская экранизация с Томом Хенксом в главной роли не разочарует зрителей.

"Мужчина по имени Уве" 2015: смотрите трейлер драмы

Напомним, недавно вышел научно-фантастический драматический фильм "Финч". Картина поражает сюжетом, ведь рассказывает о постапокалиптическом периоде. Кроме Тома Хенкса, двух роботов и собаки там больше никого нет. И это неудивительно, по сюжету фильма все люди погибли в результате апокалипсиса, а Финч – последний человек на планете. Необычайно сильный, трогательный и особенный фильм. Если вы еще не видели, рекомендуем!