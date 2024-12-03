Впоследствии между мужчиной и женщиной возникают романтические чувства, однако в их отношениях есть серьезные препятствия. Больше о том, какие актеры сыграли в сериале "Код любви", читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Новый украинский мини-сериал "Код любви" покоряет зрительские сердца

Андрей Исаенко

Многие зрители знают Андрея Исаенко по популярному сериалу "Женский доктор. Новая жизнь". В "Коде любви" актер также исполняет главную роль, в частности сыграл киберпреступника Андрея Мирошника.

Андрей Исаенко / Фото из инстаграма актера

Наталья Бабенко

Партнершей Андрея Исаенко в сериале является актриса Наталья Бабенко. Именно она сыграла главную героиню Веронику Левченко. Женщину, кроме того, можно увидеть в сериале "Крепостная" и в фильмах "Пульс" и "БожеВільні".

Наталья Бабенко / Фото из инстаграма актрисы

Злата Бондар

6-летняя актриса Злата Бондар также появилась в мини-сериале "Код любви". Она играет девочку Юлю – дочь Андрея Мирошника. Кстати, Злату еще можно будет увидеть в новом сезоне сериала "Кофе с кардамоном".

Злата Бондарь / Фото из инстаграма актрисы

Владимир Гладкий

Один из актеров сериала – Владимир Гладкий. Кстати, недавно он также сыграл в украинской семейной комедии "Крашанка", который транслировался в кинотеатрах весной этого года.

Владимир Гладкий / Фото из инстаграма актера

Яков Кучеревский

Яков Кучеревский вместе с коллегами присоединился к съемкам сериала "Код любви". Отметим, что его можно увидеть еще в 3 сезоне украинского сериала "Вскрытие покажет".

Яков Кучеревский / Фото из сети

Андрей Саминин

Актер театра и кино Андрей Саминин также присоединился к касту. К слову, мужчина является актером дубляжа, поэтому его голос можно услышать во многих проектах, в том числе и в популярных мультфильмах.

Андрей Саминин / Фото из инстаграма жены актера

Мини-сериал "Код любви" идеально подойдет для тех, у кого мало времени, поскольку имеет всего 4 серии. Поэтому включайте его после работы и наслаждайтесь просмотром, сюжетом и игрой украинских актеров.