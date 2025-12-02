Какие роли сыграли новые актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном"

1 декабря 2025 года состоялась самая ожидаемая сериальная премьера 2025 года. Украинский сериал "Кофе с кардамоном. Сила земли" наконец увидел свет.

На экране появились любимые персонажи, а также совершенно новые лица. В материале 24 Канала рассказываем, какие роли в сериале воплотили новые актеры.

Какие роли в "Кофе с кардамоном" сыграли новые актеры 2 сезона?

Иван Довженко – Войцех

Настоящим сериальным открытием второго сезона стал молодой украинский актер Иван Довженко. Он воплотил роль Войцеха – сына покойного мужа Анны, Адама, и его бывшей жены.

После смерти отца Анна занималась его детьми от предыдущего брака. Однако если Люцинка искренне полюбила Анну и начала называть ее мамой, то Войцех до последнего ненавидел эту женщину и считал ее виновной во всем, что произошло с их семьей.

Надежда Хильская – Патрисия

Надежда Хильская также стала ключевым персонажем во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном". Она воплотила роль коллеги Анны, по имени Патрисия. Сначала единственное, что интересовало эту женщину, – это выдать Анну замуж за своего родного брата. Однако в конце сериала все, чего хочет Патрисия, – чтобы Анна осталась живой и счастливой.

Кроме того, Патрисия наконец вспоминает и о своей личной жизни. Она была настолько озабоченной судьбой других, что забыла о собственном счастье. В конце сериала Патрисия раскрывается как очень глубокий и важный персонаж, ведь она наконец признает, что ее брат – не тот человек, которым он себя выдает.

Алексей Гнатковский – Стефан Терлецкий

Алексей Гнатковский – настоящая харизма второго сезона сериала "Кофе с кардамоном". Он воплотил роль Стефана Терлецкого.

Казалось бы, этот холодный человек думает только о себе и собственных амбициях. Однако на самом деле он заботится о будущем Украины и ее перспективах. Кроме того, несмотря на свой острый язык и отсутствие изящных манер, присущих панству того времени, он прежде всего является человеком, который умеет любить. А что самое главное – любить по-искреннему.

Александр Кобзарь – Павел Крушевский

Александр Кобзарь во втором сезоне "Кофе с кардамоном" сыграл роль Павла Крушевского. Он настолько глубоко воплотил своего персонажа, что ему просто невозможно не поверить даже через экран.

Казалось бы, этот мужчина имеет невероятные манеры и особый подход к женщине. Он готов решать ее проблемы, дарить дорогие драгоценности и обеспечивать ее. Однако на самом деле его персонаж думает только о своих политических амбициях. А желание завоевать женщину – это не что иное, как его личное решение. В этом нет глубины и нет любви.

Елена Хохлаткина – Клавдия

Елена Хохлаткина сыграла во втором сезоне "Кофе с кардамоном" очень особенную роль. Она предстала в образе личной гувернантки Анны, по имени Клавдия. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы помогать герцогине и всегда быть на ее стороне. Клавдия неоднократно помогала Анне в трудных ситуациях.

Она умеет утешить, выслушать и дать совет.