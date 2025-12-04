"У меня нет слов": первые отзывы украинских зрителей на 2 сезон "Кофе с кардамоном"

1 декабря на платформе Киевстар ТВ состоялась долгожданная премьера. В свет вышел второй сезон украинского сериала "Кофе с кардамоном".

В сети уже появились первые отзывы украинских зрителей на новые эпизоды. В материале 24 Канала мы собрали эти комментарии.

Что пишут украинцы о 2 сезоне "Кофе с кардамоном"?

Мнения украинцев относительно второго сезона сериала "Кофе с кардамоном" разделились. Большинство зрителей остались в абсолютном восторге после просмотра. Они отмечают невероятную атмосферу, костюмы, качественную съемку и актерскую игру.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые считают, что второй сезон нужно было снимать по книге Натальи Гурницкой, а не создавать собственную историю. Некоторых возмутило произношение актеров – зрители отмечают наличие русизмов. По их словам, для съемок нужно было пригласить языкового консультанта. Также некоторые зрители до сих пор не могут смириться с тем, что во втором сезоне нет польского актера Павла Делонга, который в первом сезоне играл роль Адама Родзинского. Вот что пишут украинцы:

"Пересмотрела. Ужас. Жаль, что нет продолжения истории из первой книги – Анна прожила с Адамом пять счастливых лет в браке. И зритель с большим удовольствием стремился бы пережить сатисфакцию за все страдания этой запретной любви. Молчу о корявом, опороченном украинском произношении актеров! Ведь во втором сезоне отстранили всех – автора книги Наталью Гурницкую, замечательных польских актеров – и сосредоточили все средства в семье Лавренюков, скандального продюсера, который хорошо умеет воровать чужие идеи и государственные деньги. Вся его семья теперь привлечена к фильму, и под них переписали историю. Жаль! Глубокое разочарование."

"Начала смотреть. Костюмы и пейзажи на уровне, но язык и произношение актеров – это ужас. Куча русизмов и московитских конструкций. Неужели нельзя было пригласить языкового консультанта? Даже уже о галицком языке речь не идет, здесь хуже – литературный украинский хромает. Исторические факты тоже притянуты за уши, как и австрийские чиновники, изображены на подобие министров или нашей власти. С историческими консультантами, вижу, тоже не сложилось. И откуда на Львовщине горы? Имение подруги в Карпатах? Так почему потом тех гор не видно?"



Что пишут украинцы о 2 сезоне "Кофе с кардамоном" / Скриншот с фейсбука

"Очень довольна просмотром сериала. Вчера пересмотрела все. Мурашки по телу, у меня нет слов правильно выразить свое восхищение просмотром: все красиво, столько моментов, где показали украинскую архитектуру, наряды, а самое главное – игра актеров. Дикция, благозвучие – это что-то невероятное. Обратили внимание, как подросла маленькая девочка Люцина? Надеюсь, выйдет и третья часть, но... Моему удовольствию нет предела. Аплодирую стоя! Это очень тяжелый труд – показать зрителям такой шедевр. Каждая деталь, каждый лучик, пейзаж – все, что я видела, невероятно."

Что пишут украинцы о 2 сезоне "Кофе с кардамоном" / Скриншот с фейсбука

"Без Делонга не тот формат. Первый сезон был замечательный"

"Невероятно замечательный сериал: изысканные манеры актеров, творческий замысел фильма на высоком профессиональном уровне, лучшие актеры Украины. Браво!"

"Все 8 серий пересмотрела на одном дыхании. Замечательный сериал, мне очень понравились язык и игра актеров."

"Пересмотрела первый фильм, очень поражена костюмами и изысканными манерами актеров. Невероятно замечательный фильм. Лучшие актеры Украины. Браво!"



Что пишут украинцы о 2 сезоне "Кофе с кардамоном" / Скриншот с фейсбука

Что известно о 2 сезоне "Кофе с кардамоном"?

Премьера первого сезона "Кофе с кардамоном" состоялась в 2021 году.

Долгожданное продолжение вышло в свет 1 декабря 2025 года.

Второй сезон насчитывает 8 эпизодов.

В главных ролях сыграли Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский и Александр Кобзарь.

Во втором сезоне Анна предстает уже совсем другой женщиной – с собственным характером и готовностью бороться за свою землю.

