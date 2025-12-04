"У мене немає слів": перші відгуки українських глядачів на 2 сезон "Кави з кардамоном"
- Другий сезон серіалу "Кава з кардамоном" викликав різні відгуки серед українських глядачів: одні захоплені атмосферою, костюмами та акторською грою, інші критикують вимову акторів.
- Прем'єра другого сезону відбулася 1 грудня 2025 року, серіал складається з 8 епізодів і доступний на платформі Київстар ТБ.
1 грудня на платформі Київстар ТБ відбулася довгоочікувана прем'єра. У світ вийшов другий сезон українського серіалу "Кава з кардамоном".
У мережі вже з'явилися перші відгуки українських глядачів на нові епізоди. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали ці коментарі.
Що пишуть українці про 2 сезон "Кави з кардамоном"?
Думки українців щодо другого сезону серіалу "Кава з кардамоном" розділилися. Більшість глядачів залишилися в абсолютному захваті після перегляду. Вони відзначають неймовірну атмосферу, костюми, якісне фільмування та акторську гру.
Однак не обійшлося і без критики. Дехто вважає, що другий сезон потрібно було знімати за книгою Наталії Гурницької, а не створювати власну історію. Декого обурила вимова акторів – глядачі зазначають наявність русизмів. За їхніми словами, для зйомок потрібно було запросити мовного консультанта. Також деякі глядачі досі не можуть змиритися з тим, що у другому сезоні немає польського актора Павла Делонга, який у першому сезоні грав роль Адама Родзінського. Ось що пишуть українці:
- "Переглянула. Жах. Шкода, що немає продовження історії з першої книги – Анна прожила з Адамом п'ять щасливих років у шлюбі. І глядач із великим задоволенням прагнув би пережити сатисфакцію за всі страждання цього забороненого кохання. Мовчу про кострубату, спаплюжену українську вимову акторів! Адже у другому сезоні відсторонили всіх – автора книги Наталю Гурницьку, чудових польських акторів – і зосередили всі кошти у сім'ї Лавренюків, скандального продюсера, який добре вміє красти чужі ідеї й державні гроші. Вся його сім'я тепер залучена до фільму, і під них переписали історію. Шкода! Глибоке розчарування."
- "Почала дивитися. Костюми й краєвиди на рівні, але мова і вимова акторів – це жах. Купа русизмів і московитських конструкцій. Невже не можна було запросити мовного консультанта? Навіть уже про галицьку мову не йдеться, тут гірше – літературна українська кульгає. Історичні факти теж притягнуті за вуха, як і австрійські чиновники, зображені на подобу міністрів чи нашої влади. З історичними консультантами, бачу, теж не склалося. І звідки на Львівщині гори? Маєток подруги в Карпатах? То чому потім тих гір не видно?"
- "Дуже задоволена переглядом серіалу. Вчора передивилася все. Мурахи по тілу, у мене немає слів правильно висловити своє захоплення переглядом: усе красиво, стільки моментів, де показали українську архітектуру, вбрання, а найголовніше – гра акторів. Дикція, милозвучність – це щось неймовірне. Звернули увагу, як підросла маленька дівчинка Люцина? Сподіваюся, вийде і третя частина, але… Моєму задоволенню немає меж. Аплодую стоячи! Це дуже важка праця – показати глядачам такий шедевр. Кожна деталь, кожен промінчик, пейзаж – усе, що я бачила, неймовірно."
- "Без Делонга не той формат. Перший сезон був чудовий"
- "Неймовірно чудовий серіал: вишукані манери акторів, творчий задум фільму на високому професійному рівні, найкращі актори України. Браво!"
- "Всі 8 серій переглянула на одному диханні. Чудовий серіал, мені дуже сподобалися мова та гра акторів."
- "Переглянула перший фільм, дуже вражена костюмами та вишуканими манерами акторів. Неймовірно чудовий фільм. Найкращі актори України. Браво!"
Що відомо про 2 сезон "Кави з кардамоном"?
- Прем'єра першого сезону "Кави з кардамоном" відбулася у 2021 році.
- Довгоочікуване продовження вийшло у світ 1 грудня 2025 року.
- Другий сезон налічує 8 епізодів.
- У головних ролях зіграли Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар.
- У другому сезоні Анна постає вже зовсім іншою жінкою – із власним характером та готовністю боротися за свою землю.
"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер 2 сезону серіалу
- Усі вісім епізодів можна переглянути на платформі Київстар ТБ, а згодом серіал вийде і на телеканалі СТБ.