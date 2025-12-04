"У мене немає слів": перші відгуки українських глядачів на 2 сезон "Кави з кардамоном"

1 грудня на платформі Київстар ТБ відбулася довгоочікувана прем'єра. У світ вийшов другий сезон українського серіалу "Кава з кардамоном".

У мережі вже з'явилися перші відгуки українських глядачів на нові епізоди. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали ці коментарі.

Дивіться також Не лише "Аватар": 3 легендарні фільми Джеймса Кемерона, які має побачити кожен

Що пишуть українці про 2 сезон "Кави з кардамоном"?

Думки українців щодо другого сезону серіалу "Кава з кардамоном" розділилися. Більшість глядачів залишилися в абсолютному захваті після перегляду. Вони відзначають неймовірну атмосферу, костюми, якісне фільмування та акторську гру.

Цікаво теж Скільки серій у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном", який дивляться українці

Однак не обійшлося і без критики. Дехто вважає, що другий сезон потрібно було знімати за книгою Наталії Гурницької, а не створювати власну історію. Декого обурила вимова акторів – глядачі зазначають наявність русизмів. За їхніми словами, для зйомок потрібно було запросити мовного консультанта. Також деякі глядачі досі не можуть змиритися з тим, що у другому сезоні немає польського актора Павла Делонга, який у першому сезоні грав роль Адама Родзінського. Ось що пишуть українці:

"Переглянула. Жах. Шкода, що немає продовження історії з першої книги – Анна прожила з Адамом п'ять щасливих років у шлюбі. І глядач із великим задоволенням прагнув би пережити сатисфакцію за всі страждання цього забороненого кохання. Мовчу про кострубату, спаплюжену українську вимову акторів! Адже у другому сезоні відсторонили всіх – автора книги Наталю Гурницьку, чудових польських акторів – і зосередили всі кошти у сім'ї Лавренюків, скандального продюсера, який добре вміє красти чужі ідеї й державні гроші. Вся його сім'я тепер залучена до фільму, і під них переписали історію. Шкода! Глибоке розчарування."

"Почала дивитися. Костюми й краєвиди на рівні, але мова і вимова акторів – це жах. Купа русизмів і московитських конструкцій. Невже не можна було запросити мовного консультанта? Навіть уже про галицьку мову не йдеться, тут гірше – літературна українська кульгає. Історичні факти теж притягнуті за вуха, як і австрійські чиновники, зображені на подобу міністрів чи нашої влади. З історичними консультантами, бачу, теж не склалося. І звідки на Львівщині гори? Маєток подруги в Карпатах? То чому потім тих гір не видно?"



Що пишуть українці про 2 сезон "Кави з кардамоном" / Скриншот із фейсбуку

"Дуже задоволена переглядом серіалу. Вчора передивилася все. Мурахи по тілу, у мене немає слів правильно висловити своє захоплення переглядом: усе красиво, стільки моментів, де показали українську архітектуру, вбрання, а найголовніше – гра акторів. Дикція, милозвучність – це щось неймовірне. Звернули увагу, як підросла маленька дівчинка Люцина? Сподіваюся, вийде і третя частина, але… Моєму задоволенню немає меж. Аплодую стоячи! Це дуже важка праця – показати глядачам такий шедевр. Кожна деталь, кожен промінчик, пейзаж – усе, що я бачила, неймовірно."

Що пишуть українці про 2 сезон "Кави з кардамоном" / Скриншот із фейсбуку

"Без Делонга не той формат. Перший сезон був чудовий"

"Неймовірно чудовий серіал: вишукані манери акторів, творчий задум фільму на високому професійному рівні, найкращі актори України. Браво!"

"Всі 8 серій переглянула на одному диханні. Чудовий серіал, мені дуже сподобалися мова та гра акторів."

"Переглянула перший фільм, дуже вражена костюмами та вишуканими манерами акторів. Неймовірно чудовий фільм. Найкращі актори України. Браво!"



Що пишуть українці про 2 сезон "Кави з кардамоном" / Скриншот із фейсбуку

Що відомо про 2 сезон "Кави з кардамоном"?

Прем'єра першого сезону "Кави з кардамоном" відбулася у 2021 році.

Довгоочікуване продовження вийшло у світ 1 грудня 2025 року.

Другий сезон налічує 8 епізодів.

У головних ролях зіграли Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар.

У другому сезоні Анна постає вже зовсім іншою жінкою – із власним характером та готовністю боротися за свою землю.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер 2 сезону серіалу