Невероятный актерский состав: кто сыграл во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном"

1 декабря выйдет долгожданный украинский сериал "Кофе с карданом. Сила земли". Зрители увидят продолжение истории Анны, которая потеряла мужа Адама и теперь вынуждена бороться за свое будущее, которое оказывается под угрозой.

Во 2 сезоне "Кофе с кардамоном" к своей роли вернется Елена Лавренюк. Также появится немало новых лиц. Что известно об актерах сериала, читайте в материале 24 Канала.

Кто сыграл в сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли"?

Елена Лавренюк – Анна

Елена Лавренюк родом из Львова. После окончания школы поехала в столицу на учебу в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Дебютировала как актриса в фильме 2008 года "13 месяцев", а популярность к ней пришла после фильма "DZIDZIO: Контрабас".

Елена Лавренюк / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"

Алексей Гнатковский – Стефан Терлецкий

Алексей Гнатковский родился в Ивано-Франковске, где и проживает. Он является актером Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Известен по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Премьера ленты состоялась в 2023 году.

Алексей Гнатковский / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"

Александр Кобзарь – Павел Крушевский

Александр Кобзарь имеет звание народного и заслуженного артиста Украины. С 2016 года работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Сыграл одну из главных ролей в фильме "Поводырь".

Александр Кобзарь / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"

Тарас Цимбалюк – Андрей

Тарас Цимбалюк – один из самых популярных украинских актеров, а сейчас также – главный Холостяк страны. Он родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Запомнился зрителям по сериалу "Поймать Кайдаша". Исполнил главные роли в фильмах "Черный ворон" и "Конотопская ведьма".

Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"

Ада Роговцева – герцогиня, мать главного героя

Ада Роговцева – легендарная украинская актриса. Имеет звание Героя Украины, является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и почетным гражданином Киева. Отмечена большим количеством наград.

Ада Роговцева / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"

В сериале "Кофе с кардамоном. Сила земля" также появятся: Надежда Хильская, Иван Довженко, Владимир Ямненко, Андрей Малинович, Андрей Баландюк, Мария Краснощек, Андрей Жила, Наталья Цыганенко и многие другие актеры.