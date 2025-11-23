Неймовірний акторський склад: хто зіграв у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном"
- 1 грудня вийде другий сезон українського серіалу "Кава з кардамоном", де головну роль виконала Олена Лавренюк.
- До акторського складу серіалу приєдналися відомі актори, такі як Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Тарас Цимбалюк та легендарна Ада Роговцева.
1 грудня вийде довгоочікуваний український серіал "Кава з карданом. Сила землі". Глядачі побачать продовження історії Анни, яка втратила чоловіка Адама і тепер змушена боротися за своє майбутнє, яке опиняється під загрозою.
У 2 сезоні "Кави з кардамоном" до своєї ролі повернеться Олена Лавренюк. Також з'явиться чимало нових облич. Що відомо про акторів серіалу, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Хто зіграв у серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі"?
Олена Лавренюк – Анна
Олена Лавренюк родом зі Львова. Після закінчення школи поїхала до столиці на навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Дебютувала як акторка у фільмі 2008 року "13 місяців", а популярність до неї прийшла після стрічки "DZIDZIO: Контрабас".
Олексій Гнатковський – Стефан Терлецький
Олексій Гнатковський народився в Івано-Франківську, де й проживає. Він є актором Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Прем'єра стрічки відбулась у 2023 році.
Олександр Кобзар – Павло Крушевський
Олександр Кобзар має звання народного та заслуженого артиста України. З 2016 року працює в Національному академічного драматичному театрі імені Лесі Українки. Зіграв одну з головних ролей у фільмі "Поводир".
Тарас Цимбалюк – Андрій
Тарас Цимбалюк – один із найпопулярніших українських акторів, а зараз також – головний Холостяк країни. Він народився у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Запам'ятався глядачам за серіалом "Спіймати Кайдаша". Виконав головні ролі у фільмах "Чорний ворон" і "Конотопська відьма".
Ада Роговцева – герцогиня, матір головного героя
Ада Роговцева – легендарна українська акторка. Має звання Героя України, є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та почесною громадянкою Києва. Відзначена великою кількістю нагород.
У серіалі "Кава з кардамоном. Сила земля" також з'являться: Надія Хільська, Іван Довженко, Володимир Ямненко, Андрій Малінович, Андрій Баландюк, Марія Краснощок, Андрій Жила, Наталія Циганенко та багато інших акторів.