"Когда я запутан, возвращаюсь к нему": Алан Бадоев назвал фильм, "на котором вырос"

Украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал о любимом фильме "История любви", после которого остаются чистые и понятные мнения. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Ранее Бадоев рассказывал, как переживает войну, и сравнил настоящее время с эмоциональными и физическими пытками, очень сильно истощающими людей. Война забрала у него чувственность, умение видеть ясно и находить во всем хорошее: "Остался биоробот, состоящий из стресса и желания выжить".

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Алан Бадоев назвал свой любимый фильм, "на котором вырос"

Чтобы на мгновение отвлечься от новостей, режиссер порекомендовал и напомнил о своем любимом фильме, после просмотра которого ему становится легче.

Для многого в жизни у меня есть камертон, чаще всего это фильмы, на которых я вырос. Когда я запутан, возвращаюсь к ним, счищая с себя слой за слоем. После просмотра остаются чистые и понятные мнения,

– написал Бадоев.

"История любви" – простая классика, отнюдь не наивная и очень честная. В любви нет места жалости. Киев 2022, во время воздушной тревоги", – дополнил он.

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Что следует знать о фильме "История любви" 1970 года

В картине говорится о настоящей любви юноши и юноши, которая не терпит препятствий. Главный герой вырос в богатой семье, всегда имевшей все, что хотел. Он учится в дорогом колледже и влюбляется в скромную девушку. Они поженились, а позже жена заболела неизлечимой болезнью. Как будут развиваться события в фильме – узнаете после просмотра.

"История любви": смотрите трейлер