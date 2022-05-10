Раніше Бадоєв розповідав, як переживає війну, і порівняв теперішній час з емоційними та фізичними тортурами, що дуже сильно виснажують людей. Війна забрала у нього чуттєвість, уміння бачити ясно та знаходити в усьому хороше: "Залишився біоробот, що складається зі стресу та бажання вижити".

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Алан Бадоєв назвав свій улюблений фільм, "на якому виріс"

Щоб на мить відвернутися від новин, режисер порекомендував та нагадав про свій улюблений фільм, після перегляду якого йому стає легше.

Для багато чого в житті я маю камертон, найчастіше це фільми, на яких я виріс. Коли я заплутаний, повертаюся до них, зчищаючи із себе шар за шаром. Після перегляду залишаються чисті та зрозумілі думки,

– написав Бадоєв.

"Історія кохання" – проста класика, аж ніяк не наївна та дуже чесна. У коханні немає місця жалю. Київ 2022, під час повітряної тривоги", – доповнив він.

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Що варто знати про стрічку "Історія кохання" 1970 року

У картині йдеться про справжню любов юнака і юнки, яка не терпить перешкод. Головний герой виріс у багатій сім’ї, який завжди мав усе, що хотів. Він навчається у дорогому коледжі та закохується в скромну дівчину. Вони одружилися, а пізніше дружина захворіла на невиліковну хворобу. Як розвиватимуться події у фільмі – дізнаєтеся після перегляду.

"Історія кохання": дивіться трейлер