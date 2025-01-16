Что известно о продолжении скандального сериала "Кофе с кардамоном": когда премьера

Украинский сериал "Кофе с кардамоном" получил огромную популярность еще в 2021 году. Этот проект был снят по мотивам романа украинской писательницы Натальи Гурницкой.

Сейчас в Украине активно продолжаются съемки продолжения этого успешного сериала, которое получило название "Кофе с кардамоном. Сила земли". Однако, вокруг этого проекта возникает немало скандалов и интриг, которые привлекают внимание не только фанатов, но и широкой публики. Узнайте, что известно о продолжении ленты и когда премьера.

Смотрите также 3 высокорейтинговых триллера, после которых невозможно заснуть

Что известно о съемках сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"

Вокруг съемок продолжения популярного сериала "Кофе с кардамоном" идет немало споров и скандалов. Автор оригинального романа, Наталья Гурницкая, не скрывает своего удивления и возмущения, ведь, по ее словам, она узнала об экранизации своих произведений только от знакомых, и при этом ее не предупредили о том, что по ее книге будет снят новый сезон сериала.

Елена Лавренюк – главная актриса сериала отмечает, что в соцсетях сейчас очень много ложной информации и необоснованных обвинений.

Я считаю, все должно решаться в правовом поле. Со своей стороны скажу, что мне очень обидно, что вместо того, чтобы совместно поработать, автор решила воевать,

– отмечает Елена Лавренюк.



Елена Лавренюк о съемках "Кофе с кардамоном" / Скриншот из сторис актрисы

Создатели сериала утверждают, что новый сезон является оригинальным видением творческой команды, которая решила развить сюжет, представленный в первой части. Они подчеркивают, что все идеи по развитию событий принадлежат именно Solar Media Entertainment, а не базируются на конкретных событиях из книги Натальи Гурницкой.

Эта ситуация вызвала много обсуждений в медиа и среди поклонников сериала. Одни считают, что создатели сериала имеют право на свою интерпретацию сюжета, другие же выражают беспокойство о нарушении авторских прав и отсутствии сотрудничества с автором оригинала.

Тем не менее, несмотря на все споры и интриги вокруг съемок, поклонники уже давно полюбили атмосферу сериала и с нетерпением ждут премьеру новых эпизодов. Они надеются, что продолжение будет сохранять ту же магию и эмоциональный заряд, которые сделали первый сезон таким популярным. Подготовка к новым сериям уже активно продолжается, и фанаты в восторге от того, как будет развиваться сюжет.

Известно, что премьера сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" состоится уже осенью этого года. Это значит, что поклонники смогут увидеть новые приключения любимых персонажей очень скоро.