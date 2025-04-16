Самая новая украинская комедия покорила Netflix: какая лента, которая стала фаворитом зрителей
- Украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?" стала фаворитом зрителей на Netflix.
- Фильм создан в копродукции Украины, Словакии, Хорватии и Латвии, с украинскими звездами в главных ролях.
- Сюжет об искусствоведе Ксении, которая после измены жениха отправляется в путешествие в Хорватию, чтобы убежать от разочарований.
Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой еженедельный рейтинг самых популярных фильмов. На этот раз список возглавила популярная украинская комедия.
Совсем недавно "Когда ты выйдешь замуж?" только появилась на платформе. А сейчас стала фаворитом зрителей Netflix. В материале Кино 24 узнаете больше о ленте.
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Что известно об украинской комедии "Когда ты выйдешь замуж?"
В центре сюжета Ксения – одаренная искусствовед, которая в совершенстве разбирается в живописи, но совсем не умеет разбираться в мужчинах. Ее личная жизнь состоит из сплошных разочарований, и кульминацией становится измена жениха накануне долгожданной свадьбы. Этот удар выбивает почву из-под ног, и Ксения погружается в глубокую депрессию.
Стремясь помочь, ее подруга предлагает сбежать от боли и тревог в увлекательное путешествие в солнечную Хорватию. В поисках новых впечатлений и с надеждой на изменения, Ксения решается на эту спонтанную авантюру.
"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма
Зрителей ждет насыщенный коктейль положительных эмоций, романтики и ярких художественных событий. Известно, что комедия была создана в копродукции четырех стран – Украины, Словакии, Хорватии и Латвии.
Главные роли сыграли такие украинские звезды: Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, Наталья Денисенко и Павел Текучев.
Если вы так и не посмотрели ленту в кинотеатре своего города, самое время сделать это на стриминговой платформе Netflix.