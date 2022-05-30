"Когда Украина победит": Нариман Алиев рассказал о проблемах и вызовах после войны

Режиссер фильма "Домой" Нариман Алиев рассказал о вызовах перед Украиной после победы над Россией. Сценаристу, прежде всего, хочется, чтобы Украина доросла до такого состояния, когда будет вести за собой другие постсоветские страны.

Нариман Алиев в интервью The Ukrainians поделился, что нам "стоит не просто победить, а стать игроком, который сможет противостоять России в геополитическом смысле: представлять и защищать интересы других, более слабых стран, чтобы вместе мы стали непобедимы". Больше из разговора – читайте дальше.

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Режиссер Нариман Алиев рассказал о проблемах и вызовах после победы

"Мы будем отстаивать национальную автономию крымскотатарского народа"

По словам Наримана Алиева, после победы и возвращения Крыма мы будем и дальше отстаивать национальную автономию крымскотатарского народа. Он отметил: "Это пугает некоторых украинцев, потому что многие дальше мыслят нарративами советской пропаганды о крымских татарах".

Само понятие "крымскотатарская национальная автономия" многих пугает, как и мнение, что если у крымских татар кристаллизуется какая-то власть, она немедленно захочет аннексировать Крым в пользу, например, Турции,

– поделился Нариман Алиев.

Но дальше режиссер дополнил, что у нас никогда не было настроения получить независимость или присоединиться к Турции. "С Турцией у нас действительно немного общего, они живут совсем другой жизнью, в частности потому, что к пониманию светского государства мы шли совершенно разными путями. И относительно независимости Крыма, у нас никогда не было идеи, что за это нужно воевать", – сказал Нариман.

Как отметил режиссер, "сколько бы украинцев не пугали возможными терактами или желаниями присоединить Крым к Турции, которые якобы лелеяли крымские татары, в итоге наиболее проукраинским сообществом в Крыму были именно крымские татары". Тогда же, по словам Наримана, в Крыму была территориальная автономия.

Мое видение будущего — это свободный Крым в составе Украины, национальная автономия для крымских татар, которая позволит нам системно развивать свою культуру, традиции, образование,

– подытожил режиссер.



Режиссер Нариман Алиев рассказал о проблемах и вызовах после победы / Фото The Ukrainians

"Мы снова столкнемся со всеми теми проблемами, которые были у нас и до войны"

Как сказал режиссер, кумовство, коррупция, олигархат – это все никуда не делось, только затаилось, и это основные наши проблемы.

Насаждение имперских нарративов тоже никуда не делось, и с этим тоже нужно будет бороться. Сейчас мы боремся за существование, за суверенность, а дальше мы будем бороться за лучшую жизнь,

– отметил он.

Режиссеру хочется, чтобы Украина доросла до такого состояния, когда будут вести за собой другие постсоветские страны.

"Россия постоянно поступала такое с другими странами, и они оставались один на один с агрессором. Если Украине удастся победить, она могла бы дать этим странам шанс на другой вектор развития, вслед за собой. Следует не просто победить, а стать игроком, который сможет противостоять России в геополитическом значении: представлять и защищать интересы других, более слабых стран, чтобы вместе мы стали непобедимыми», – подытожил Нариман.



Режиссер Нариман Алиев рассказал о проблемах и вызовах после победы / Фото The Ukrainians

Важно Сейчас мы должны пережить проклятую орду и отказаться от всех советских вещей, – Остап Ступка

Что известно о Наримане Алиеве

Нариман Алиев – режиссер, сценарист, член Украинской и Европейской киноакадемий, автор и ведущий подкаста Mincultpryvit.

Фильмография режиссера составляет десяток лент, среди которых картина "Домой" и новый проект ORTALAN.

Сюжет фильма ORTALAN

События фильма разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Главный герой — юноша Исмаил, возвращающийся с гор в родное село Орталан, находящий его пустым. Он отправляется на поиски своей семьи и ответов.

"Орталан" – название селения, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум; оно имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не зацепило бы это бедствие. Моя задача – через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез со своей родины", – объяснил Нариман Алиев.

Интересно, что проект фильма занял второе место в категории авторских фильмов Семнадцатого конкурсного отбора Государственного агентства по вопросам кинематографии и получит финансовую поддержку Украины в размере 80 % от общего бюджета. Съемки ORTALAN были намечены на май-август 2022 года. Продолжят ли сейчас производство ленты, пока неизвестно.

До широкомасштабного наступления у меня был проект второго фильма — о депортации крымских татар, но сейчас мне трудно представить, что я беру у государства большую сумму денег, понимая, что нельзя гарантировать результат,

– поделился режиссер в интервью The Ukrainians.



Семейные архивы Наримана Алиева / Фото Алены Лобановой

Что нужно знать о фильме "Домой"

Его полнометражный дебют, фильм "Домой", был впервые показан в рамках секции "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, получил Гран-при Одесского международного кинофестиваля и был избран в качестве национального кандидата на премию Оскар от Украины в 2019 году.

В картине говорится о крымскотатарской семье, разделившейся после аннексии украинского полуострова. Также трагическое событие заставило семью объединиться: в Донбассе погиб старший сын Мустафы. Человек едет в Киев, чтобы забрать его тело и похоронить по традициям в Крыму. В то же время младший сын Алима, поселившийся в мирной столице, главный герой стремится вернуть домой. Парень не понимает отца, но не возражает ему.

Главную роль в картине сыграл Ахтем Сеитаблаев.

"Домой": смотрите трейлер

Напомним, недавно Нариман Алиев высказался о ситуации, сложившейся вокруг режиссера Сергея Лозницы. Он назвал его обычным паразитом на теле украинской культуры и шовинистом, который не имеет права говорить от имени Украины. Больше об этом читайте по ссылке.