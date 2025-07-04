От инженеров до экономистов: какими профессиями овладели популярные украинские актеры

Как известно, многие люди, получив образование по одной специальности, в конце концов работают в совершенно другой сфере. Так и многие украинские актеры сначала выбрали профессиональный путь, который был им не по душе.

Некоторые из них учились на инженера, некоторые – на экономиста, однако жизнь в конце концов привела их на актерскую тропу. В материале Кино 24 рассказываем, кто из украинских звезд получал другое образование перед тем, как стать актером.

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Какими профессиями овладели популярные украинские актеры

Ксения Мишина

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина на самом деле сначала училась не на актрису. Она поступила в экономический университет, но уже с первых лекций поняла, что это совсем не ее призвание. Впоследствии она таки поступила на актерский факультет Киевского университета имени Карпенко-Карого. Однако опыт обучения на экономиста у нее есть.

Юрий Ткач

Известный украинский комик и актер Юрий Ткач поступил в Национальную металлургическую академию Украины, где учился на инженера-механика. Очевидно, это был не его выбор, а родителей – особенно отца, который считал, что профессия актера является абсолютно несерьезной.

Поэтому Юрий согласился с родителями, получил образование инженера, а уже потом получил второе высшее. Параллельно с учебой он активно играл в КВН со своей командой – поэтому даже тогда было понятно, что его сердце принадлежит творчеству.

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова, которую украинский зритель знает из фильмов "Школа" и "Вкус свободы", еще в школе отличалась творческой натурой. Однако после ее окончания решила поступить в Киевский национальный университет культуры и искусств – не на актерский факультет, а на журналистику.

Правда, актриса до сих пор признает, что журналистика помогает ей четко формулировать мысли, анализировать информацию и уверенно чувствовать себя перед камерой – все это полезно в актерской карьере.

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