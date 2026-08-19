Чтобы лучше понять историю дизайнера, ее путь к успеху и несчастную любовь, 24 Канал рекомендует посмотреть фильм о ней.

"Коко до Шанель" – что известно о фильме?

Год выхода: 2009

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Анн Фонтен

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Продолжительность: 105 минут

Рейтинг IMDb: 6,6

Фильм рассказывает о ранних годах жизни Габриэль Шанель – еще до того, как она стала всемирно известной модельершей.

В ролях:

Одри Тоту – Габриэль "Коко" Шанель;

Бенуа Пульворд – Этьен Бальсан, один из самых важных мужчин в жизни Коко;

Алессандро Нивола – Артур Капел, самая большая любовь дизайнерши;

Мари Жилен – Адриенна Шанель, сестра Коко;

Эммануэль Девос – Эмилиен д’Алансон.

Фильм снимали во Франции, в частности в Париже, Биаррице, Довиле, Трувиле и других исторических локациях. Для этой картины было важно воссоздать не просто моду XX века, а постепенное формирование собственного стиля Шанель.

Бюджет картины оценивался примерно в 23 миллиона долларов, а мировые кассовые сборы составили примерно 50,8 миллиона долларов. Фильм получил несколько серьезных номинаций, в частности был номинирован на Оскар за лучшие костюмы.

Сюжет фильма

История начинается с детских лет Шанель, когда ее вместе с сестрой отдали в приют при монастыре. Впоследствии она начинает работать швеей и выступать в кабаре.

Когда она знакомится с Этьеном Бальсаном, ее жизнь меняется, и она попадает в совершенно другой мир. Параллельно с личной историей Коко фильм показывает ее путь к независимости: от бедной девушки без образования до женщины, которая превратила собственные предпочтения и талант в будущую модную империю.

"Коко до Шанель": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты

Фильм намеренно заканчивается фактически перед полным превращением Габриэль в легендарную Коко Шанель;

Коко в фильме показана не только как дизайнер, но прежде всего как женщина, которая отказывается подстраиваться под правила своего времени;

Одна из ключевых деталей фильма – мужская одежда. Дизайнер начинает носить вещи, которые традиционно считались мужскими;

В картине есть знаменитая фраза Бальсана: "Женщина, которая стрижет волосы, собирается изменить свою жизнь". Именно она передает главную идею фильма;

На момент выхода фильм был одним из двух больших кинопроектов 2009 года о Коко Шанель. В том же году вышел "Коко Шанель и Игорь Стравинский".

А если вам интересно узнать больше об этой женщине в текстовом формате, то предлагаем большой материал о Коко Шанель с интересными фактами из ее жизни.