Щоб краще зрозуміти історію дизайнерки, її шлях до успіху та нещасливе кохання, 24 Канал рекомендує подивитись фільм про неї.

"Коко до Шанель" – що відомо про фільм?

Рік виходу: 2009

Жанр: біографічна драма

Режисер: Анн Фонтен

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Тривалість: 105 хвилин

Рейтинг IMDb: 6,6

Фільм розповідає про ранні роки життя Габріель Шанель – ще до того, як вона стала відомою модельєркою на весь світ.

Акторський склад:

Одрі Тоту – Габріель "Коко" Шанель;

Бенуа Пульворд – Етьєн Бальсан, один із найважливіших чоловіків у житті Коко;

Алессандро Нівола – Артур Капел, найбільше кохання дизайнерки;

Марі Жиллен – Адрієнна Шанель, сестра Коко;

Еммануель Девос – Емілієн д'Алансон.

Фільм знімали у Франції, зокрема у Парижі, Біаріцці, Довілі, Трувілі та інших історичних локаціях. Для цієї кінокартини важливим було відтворити не просто моду XX століття, а поступове формування власного стилю Шанель.

Бюджет картини оцінювався приблизно у 23 мільйони доларів, а світові касові збори склали приблизно 50,8 мільйона доларів. Фільм отримав кілька серйозних номінацій, зокрема був номінований на Оскар за найкращі костюми.

Сюжет фільму

Історія розвиваєтьс з дитячих років Шанель, коли її разом із сестрою віддали до сиротинця при монастирі. Згодом вона починає працювати швачкою і вситупати у кабаре.

Коли вона знайомиться з Етьєном Бальсаном, то її життя змінюється і вона потрапляє у зовсім інший світ. Паралельно з особистою історією Коко фільм показує її шлях до незалежності: від бідної дівчини без освіти до жінки, яка перетворила власні вподобання і талант на майбутню модну імперію.

"Коко до Шанель": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві факти

Фільм навмисно закінчується фактично перед повним перетворенням Габріель на легендарну Коко Шанель;

Коко у фільмі показана не лише як дизайнерка, а передусім як жінка, яка відмовляється підлаштовуватись під правила свого часу;

Одна з ключових деталей фільму – чоловічий одяг. Дизайнерка починає носити речі, які традиційно вважались чоловічими;

У кінокартині є знаменита фраза Бальсана: "Жінка, яка стриже волосся, збирається змінити своє життя". Саме вона передає головну ідею фільму;

На момент виходу фільм був один із двох великих кінопроєктів 2009 року про Коко Шанель. Того ж року вийшов "Коко Шанель та Ігор Стравінський".

А якщо вам цікаво дізнатись більше про цю жінку у текстовому варіанті, то прпонуємо великий матеріал про Коко Шанель із цікавими фактами про її життя.