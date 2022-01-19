"Кольца власти": "Властелин колец" от Amazon получил официальное название и тизер

Amazon Studios раскрыла название своего сериала по мотивам "Властелина колец". Шоу будет называться "Властелин колец: кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Также показали тизер и объявили дату премьеры.

Что известно о сериале

Сериал, события которого разворачиваются во второй эпохе Средиземья, расскажет историю создания колец и восхождения Саурона. Название шоу подобрали так, чтобы оно соответствовало творчеству Толкина.

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Это название, как нам кажется, могло бы оказаться на корешке книги, стоящей рядом с классическими произведениями Толкина. "Кольца власти" объединяют все самые важные истории Второй эпохи Средиземья: создание колец, восхождение темного владыки Саурона, эпическую историю Нуменора и последний союз людей и эльфов,

– рассказал шоураннер сериалу Патрик МакКей.

В то же время создатели шоу опубликовали короткий тизер, а основатель Amazon Джефф Безос даже опубликовал в своем инстраграме фото с огромной табличкой с названием сериала. Он отметил, что с нетерпением ждет премьеры.



Джефф Безос анонсировал название и премьеру сериала "Кольца власти" / Фото jeff bezos

Когда ждать сериал

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Премьера "Колец власти" состоится 2 сентября 2022 года. Шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

"Властелин колец: кольца власти": смотрите тизер онлайн