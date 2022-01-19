Що відомо про серіал

Серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповість історію створення перснів та сходження Саурона. Назва шоу підібрали так, щоб вона відповідала творчості Толкіна.

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Ця назва, як нам здається, могла б опинитися на корінці книги, що стоїть поряд із класичними творами Толкіна. "Персні влади" об'єднують усі найважливіші історії Другої епохи Середзем'я: створення перснів, сходження темного владики Саурона, епічну історію Нуменора та останній союз людей та ельфів,

– розповів шоураннер серіалу Патрік МакКей.

Водночас творці шоу опублікували короткий тизер, а засновник Amazon Джефф Безос навіть опублікував у своєму інстраграмі фото з величезною табличкою із назвою серіалу. Він зазначив, що з нетерпінням чекає прем'єри.



Джефф Безос анонсував назву та прем'єру серіалу "Персні влади" / Фото jeffbezos

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Коли чекати серіал

Прем'єра "Перснів влади" відбудеться 2 вересня 2022 року. Шоу можна буде переглянути на стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться тизер онлайн