Не сразу узнаешь: Колин Фаррелл удивил новой внешностью

Колин Фаррелл решил напомнить, что иногда для кардинального перевоплощения не нужны ни гримеры, ни спецэффекты, ни костюм Пингвина. Достаточно просто обрести лысину.

Как сообщает People, 50-летнего актера заметили 16 сентября в Лос-Анджелесе во время обеда с друзьями. Вместо привычной темной шевелюры Фаррелл появился с полностью бритой головой – настолько необычно, что его можно было не сразу узнать.

Связано ли это преображение с новой ролью – пока неизвестно. Представители актера этого не объясняли.



Колин Фаррелл / Фото BACKGRID



Впрочем, для Фаррелла такой образ не совсем новый. В 2021 году он уже появлялся с бритой головой, так что можно сказать, что актер просто вернулся к одному из своих старых экспериментов с внешностью.

Чем сейчас занимается актер

В последнее время Фаррелл активно работает не только перед камерой. Вместе со своей сестрой Клодин Фаррелл он уже около 25 лет сотрудничает в различных кинопроектах.

Они также основали продюсерскую компанию Chapel Place Productions. Сам актер шутит, что сестра там "босс", а он – просто "лицо".

Клодин, в частности, стала продюсером второго сезона сериала "Шугар", в котором Фаррелл исполняет главную роль.

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