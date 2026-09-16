Как сообщает pagesix, актер и Милберн попали в объектив во время похода в супермаркет Albertsons. По данным источников, они покупали хлопья, грейпфрутовый сок, стейки и овощи, а очевидцы описали их поведение как "очень нежное". Однако официально пара свои отношения пока не подтверждала.

Кто такая Дженнифер Милберн



Дженнифер Милберн / Фото Blue Delta Jeans Co.



Дженнифер Милберн родом из Аспена, где, кстати, расположено большое ранчо Костнера. Ранее она работала стюардессой в Delta, моделью и несколько лет – в известном магазине Kemo Sabe. Сейчас Милберн занимает должность директора по партнерствам в компании The Optimism Company Саймона Синека.

Когда журналисты попытались напрямую спросить ее о возможном романе с Костнером, женщина якобы прервала разговор. Представители актера также не дали комментариев.

Личная жизнь Костнера после развода

В 2023 году Кевин Костнер развелся с Кристин Баумгартнер после 18 лет брака. Впоследствии ему приписывали роман с Дженнифер Лопес, а в 2025 году сообщалось о его отношениях с Келли Нунан Горес.

К слову, в Голливуде подозревают еще один звездный роман, который пока никто не комментирует.