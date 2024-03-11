Разительная разница: в сети сравнили фото Навальных и команды "20 дней в Мариуполе" на Оскаре

В прошлом году украинскому фильму не удалось торжествовать на Оскаре: вместо этого награду забрала лента о Навальном. В сети вспомнили, в каких нарядах тогда пришла семья российского оппозиционера.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева показала, как выглядела команда украинского фильма “20 дней в Мариуполе” в противовес Навальным. Это сравнение поразило сеть.

К слову "20 дней в Мариуполе" – лучший документальный фильм по версии Оскара-2024

Как забирали Оскар Навальные и команда "20 дней в Мариуполе"

Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и другие члены команды появились на сцене кинопремии в total-black образах. Мужчины выбрали сдержанные костюмы, а женщины – лаконичные и элегантные платья. Мстислав Чернов предстал в наряде украинского бренда Indposhiv.

Таким образом команда украинского фильма отдала дань погибшим и напомнила, что Украина проходит время войны и трагедий, вызванных Россией.

В то же время семья Навальных на Оскаре-2023 составила впечатление, что пришла похвастаться. Жена российского оппозиционера Юлия выбрала тогда красное платье с открытыми плечами, а дочь – наряд кислотно-желтого цвета. Из их улыбок на лице и ярких образов не было понятно, действительно ли они переживают горе в связи с заключением мужа и отца.

Ну и давайте немножко добавим лукизма. Настолько аляповато выглядели прошлогодние Навальные. И какая изысканная команда "20 дней в Мариуполе". От женщин-документалисток глаз не оторвать,

– подчеркнула Марина Данилюк-Ермолаева.



Сравнение украинской команды и семьи Навального / Фото из фейсбука Марины Данилюк-Ермолаевой

, в прошлом году лента "Навальный" победил в номинации "Лучший документальный фильм". Тогда его жена Юлия со сцены кинопремии выразила надежду, что ее муж выйдет на свободу. 16 февраля Алексей Навальный умер в российской колонии.

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