4 комедии 2025 года, которые надо посмотреть, чтобы плакать от смеха

2025 год был богатым на абсолютно разножанровые премьеры. Среди фильмов, которые были одними из самых популярных – комедии.

Ведь это ленты, которые точно умеют рассмешить, поднять настроение и подарить положительные эмоции. В материале 24 Канала мы собрали для вас комедии 2025 года, которые точно сделают ваш вечер ярче.

Какие комедии 2025 года посмотреть вечером?

"Финикийская схема"

Это американо-немецкий кинофильм в жанре шпионской комедии, срежиссированный Уэсом Андерсоном. Премьера состоялась 18 мая 2025 года, в основной конкурсной программе 78-го Каннского кинофестиваля. Украинские зрители увидели ленту в мае 2025 года.

По сюжету, после очередного покушения на свою жизнь один из самых богатых людей мира – жесткий и бескомпромиссный Анатоль "Жа-Жа" Корда – решает разыскать свою 20-летнюю дочь Лизл, которая ведет жизнь послушницы, чтобы передать ей все свое состояние. Несмотря на напряженные и сложные отношения с отцом, Лизл соглашается принять его предложение, намереваясь использовать эти деньги на добрые дела.

"Финикийская схема": смотрите онлайн трейлер фильма

Вместе они отправляются в масштабное путешествие по современной Финикии в поисках инвесторов для воплощения этого замысла. К этому путешествию также присоединяется норвежский репетитор Лизл – энтомолог Бьорн Лунд. Параллельно в истории разворачивается еще одна линия: Лизл начинает собственное расследование убийства своей матери, которое произошло более десяти лет назад.

"Правила флирта"

Еще одна комедия, премьера которой состоялась в 2025 году. Это история о любовном треугольнике, недоразумения, романтические приключения и неожиданные повороты событий, которые могут быть судьбоносными. Лента о том, какими мы можем быть в разные моменты принятия решений.

"Правила флирта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бабушки"

Эта американская комедия долго была одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix среди украинских зрителей. Премьера состоялась в мае 2025 года. Сегодня лента имеет довольно высокие зрительские рейтинги.

По сюжету, потеря матери побуждает мужчину рискнуть всем и создать итальянский ресторан, в котором будут готовить бабушки, что приводит к огромному количеству комических моментов. Поэтому, если вы в поиске интересной, легкой комедии, "Бабушки" точно смогут поднять вам настроение.

"Бабушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечность"

Еще одна американская комедия, которую стоит посмотреть, – фильм "Вечность". Его премьера состоялась в ноябре 2025 года. Лента рассказывает о Джоан, которая оказалась в потустороннем мире. Там ее душа сталкивается с чрезвычайно трудным выбором: с кем провести вечность – с мужем, с которым она прожила всю жизнь, или с первой любовью, который умер молодым и ждал ее прихода десятилетиями.

"Вечность": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях – Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Джон Эрли и Да'Вин Джой Рэндольф.