Гарантируют отдых и хорошее настроение: 3 смешные комедии для домашних выходных

В жаркие выходные не всегда хочется выходить из дома. В таком случае можно устроить себе веселый вечер и отдохнуть от рутины за смешным фильмом, который точно поднимет настроение и поможет забыть о заботах.

Кино 24 расскажет о лентах, что прекрасно подходят для домашних выходных. Здесь и веселые повороты в сюжете, и волшебные персонажи, и уютная атмосфера.

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"Дорогая, я уменьшил детей"

Год: 1989

Рейтинг IMDb: 6,4

Ученый и изобретатель Уэйн Шалински работает над созданием машины, которая уменьшает вещи. Очередная попытка становится неудачной, поэтому Уэйн расстроено едет на конференцию.

Вдруг машина таки срабатывает, а под ее действием случайно уменьшаются его дети и дети соседей. Теперь они должны разыскать Вейна, чтобы тот увеличил их до нормального размера. И вещи, которые раньше были для детей мелочами, теперь становятся непреодолимыми препятствиями.

"Дорогая, я уменьшил детей": смотрите трейлер онлайн

"Славные парни"

Год: 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе 1970-х. Детектива Джексона Гили, который зарабатывает тем, что избивает людей за деньги, нанимает девушка Амелия. Она хочет, чтобы тот проучил другого детектива Голланда Марча, который следил за ней.

Мужчины начинают сотрудничать, чтобы разобраться с делом – кому нужна Амелия и почему связанные с ней люди умирают.

"Славные парни": смотрите трейлер онлайн

"Безумно богатые азиаты"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6,9

Американка Рэйчел Чу отправляется в Сингапур, где ей предстоит познакомиться с родителями своего бойфренда Ника. Там она узнает, что супруги – безмерно богатые строительные магнаты.

Мать не одобряет выбор сына, к тому же за парня хотят замуж конкурентки Рэйчел. Поэтому Нику нужно будет выбрать – любимая девушка или семья. Или он может попытаться подружить Рэйчел с родными людьми.

"Безумно богатые азиаты": смотрите трейлер онлайн