Кіно 24 розповість про стрічки, що чудово підходять для домашніх вихідних. Тут і веселі повороти в сюжеті, і чарівні персонажі, та затишна атмосфера.

Цікаво Найпопулярніша нова комедія на Netflix, яка стала фаворитом серед українських глядачів

"Люба, я зменшив дітей"

Рік: 1989

Рейтинг IMDb: 6,4

Вчений та винахідник Вейн Шалінські працює над створенням машини, яка зменшує речі. Чергова спроба стає невдалою, тож Вейн засмучено їде на конференцію.

Раптом машина таки спрацьовує, а під її дією випадково зменшуються його діти та діти сусідів. Тепер вони мусять розшукати Вейна, щоб той збільшив їх до нормального розміру. Та речі, які раніше були для дітей дрібницями, тепер стають нездоланними перешкодами.

"Люба, я зменшив дітей": дивіться трейлер онлайн

"Круті чуваки"

Рік: 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі 1970-х. Детектива Джексона Гілі, який заробляє тим, що б'є людей за гроші, наймає дівчина Амелія. Вона хоче, щоб той провчив іншого детектива Голланда Марча, який слідкував за нею.

Чоловіки починають співпрацювати, щоб розібратися зі справою – кому потрібна Амелія і чому пов'язані з нею люди помирають.

"Круті чуваки": дивіться трейлер онлайн

"Шалено багаті азійці"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 6,9

Американка Рейчел Чу вирушає до Сингапуру, де їй треба буде познайомитися з батьками свого бойфренда Ніка. Там вона дізнається, що подружжя – безмірно багаті будівельні магнати.

Матір не схвалює вибору сина, до того ж за хлопця хочуть заміж конкурентки Рейчел. Тож Ніку потрібно буде обрати – кохана дівчина або сім'я. Або він може спробувати подружити Рейчел з рідними людьми.

"Шалено багаті азійці": дивіться трейлер онлайн