Отдых и улыбка: 5 комедий для вечернего просмотра с друзьями

Вечер воскресенья – идеальное время для встречи с друзьями и перезагрузки перед новой рабочей неделей. А положительные эмоции обеспечат не только душевные разговоры, но и просмотр атмосферных фильмов.

Беспроигрышный вариант– комедии, которые помогут хотя бы на несколько часов забыть о сложном настоящем. Именно такие найдете в новой подборке 24 Канала.

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"Безумный патруль 1"

Год: 2014

Режиссер: Тим Сторе

Бен – болтливый охранник, который безумно влюблен в Анджелу. Эти чувства взаимны, влюбленные давно живут вместе, поэтому парень решается на долгожданный и желаемый шаг – признание. Однако такое развитие событий не одобряет брат девушки – Джеймс, работающий в полицейском участке.

Теперь Бен вместе с Джеймсом отправляется на патрулирование окрестностей Атланты, чтобы доказать искренность и надежность своих чувств.

"Безумный патруль 1": смотрите онлайн трейлер фильма

"Проект X"

Год: 2012

Режиссер: Нема Нуризаде

Это взрывная молодежная комедия о безумной вечеринке подростков, организованная по случаю 17-летия Томаса.

Пока родителей парня не было дома, его друзья решили этим воспользоваться и пригласили всех знакомых. Однако, когда празднование было в разгаре, мероприятие вышло из-под контроля. Организаторы праздника даже не догадываются, какие последствия будут иметь их развлечения.

"Проект X": смотрите онлайн трейлер фильма

"Похмелье в Вегасе"

Год: 2009

Режиссер: Тодд Филлипс

Четверка друзей отправляется в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать последние мальчишеские дни своего товарища. Веселье было столь ярким, что на следующее утро ребята не могут найти жениха.

Тем временем до свадьбы остается 40 часов и мужчинам приходится не только прийти в себя от огромного количества алкоголя, но и вспомнить, что случилось, отыскать друга.

"Похмелье в Вегасе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брюс Всемогущий"

Год: 2003

Режиссер: Том Шедяк

Фильмы с Джимом Керри в главной роли всегда обеспечивают позитивный настрой. В этой ленте Кэрри превратился в Брюса Нолана – популярного телевизионного журналиста, который мечтает стать ведущим новостей.

Брюс – пессимист, который часто жалуется на жизнь. Однажды мужчина попадает в аварию и встречается с Богом, который предлагает в неделю занять его место.

Эта легкая комедия покажет, как трудности и проблемы могут вынудить человека переосмыслить жизнь.

"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Час пик"

Год: 1998

Режиссер: Бретт Ратнер

Завершим киновечер комедийным боевиком с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях. Это история о двух очень разных напарниках– детектива Ли и офицера полиции Джеймса Картера, которым приходится сотрудничать.

Перед мужчинами стоит задача не только найти дочь китайского консула в Лос-Анджелесе.– Хана, которую украли неизвестные, но и научиться понимать друг друга.

"Час пик": смотрите онлайн трейлер фильм