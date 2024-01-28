Отдых и улыбка: 5 комедий для вечернего просмотра с друзьями
Вечер воскресенья – идеальное время для встречи с друзьями и перезагрузки перед новой рабочей неделей. А положительные эмоции обеспечат не только душевные разговоры, но и просмотр атмосферных фильмов.
Беспроигрышный вариант– комедии, которые помогут хотя бы на несколько часов забыть о сложном настоящем. Именно такие найдете в новой подборке 24 Канала.
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"Безумный патруль 1"
Год: 2014
Режиссер: Тим Сторе
Бен – болтливый охранник, который безумно влюблен в Анджелу. Эти чувства взаимны, влюбленные давно живут вместе, поэтому парень решается на долгожданный и желаемый шаг – признание. Однако такое развитие событий не одобряет брат девушки – Джеймс, работающий в полицейском участке.
Теперь Бен вместе с Джеймсом отправляется на патрулирование окрестностей Атланты, чтобы доказать искренность и надежность своих чувств.
"Безумный патруль 1": смотрите онлайн трейлер фильма
"Проект X"
Год: 2012
Режиссер: Нема Нуризаде
Это взрывная молодежная комедия о безумной вечеринке подростков, организованная по случаю 17-летия Томаса.
Пока родителей парня не было дома, его друзья решили этим воспользоваться и пригласили всех знакомых. Однако, когда празднование было в разгаре, мероприятие вышло из-под контроля. Организаторы праздника даже не догадываются, какие последствия будут иметь их развлечения.
"Проект X": смотрите онлайн трейлер фильма
"Похмелье в Вегасе"
Год: 2009
Режиссер: Тодд Филлипс
Четверка друзей отправляется в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать последние мальчишеские дни своего товарища. Веселье было столь ярким, что на следующее утро ребята не могут найти жениха.
Тем временем до свадьбы остается 40 часов и мужчинам приходится не только прийти в себя от огромного количества алкоголя, но и вспомнить, что случилось, отыскать друга.
"Похмелье в Вегасе": смотрите онлайн трейлер фильма
"Брюс Всемогущий"
Год: 2003
Режиссер: Том Шедяк
Фильмы с Джимом Керри в главной роли всегда обеспечивают позитивный настрой. В этой ленте Кэрри превратился в Брюса Нолана – популярного телевизионного журналиста, который мечтает стать ведущим новостей.
Брюс – пессимист, который часто жалуется на жизнь. Однажды мужчина попадает в аварию и встречается с Богом, который предлагает в неделю занять его место.
Эта легкая комедия покажет, как трудности и проблемы могут вынудить человека переосмыслить жизнь.
"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма
"Час пик"
Год: 1998
Режиссер: Бретт Ратнер
Завершим киновечер комедийным боевиком с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях. Это история о двух очень разных напарниках– детектива Ли и офицера полиции Джеймса Картера, которым приходится сотрудничать.
Перед мужчинами стоит задача не только найти дочь китайского консула в Лос-Анджелесе.– Хана, которую украли неизвестные, но и научиться понимать друг друга.
"Час пик": смотрите онлайн трейлер фильм