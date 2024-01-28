Безпрограшний варіант – комедії, які допоможуть хоча б на кілька годин забути про складне сьогодення. Саме такі знайдете у новій добірці 24 Каналу.

Рекомендуємо На межі з реальністю: 5 гостросюжетних фільмів, знятих за мотивами легендарних комп'ютерних ігор

"Шалений патруль 1"

Рік: 2014

Режисер: Тім Сторі

Бен – балакучий охоронець, який шалено закоханий в Анджелу. Ці почуття взаємні, закохані давно живуть разом, тож хлопець наважується на довгоочікуваний та бажаний крок – освідчення. Однак такий розвиток подій не схвалює брат дівчини – Джеймс, який працює у поліцейському відділку.

Тепер Бен разом з Джеймсом вирушає на патрулювання околиць Атланти, щоб довести щирість і надійність своїх почуттів.

"Шалений патруль 1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проєкт X"

Рік: 2012

Режисер: Німа Нурізаде

Це вибухова молодіжна комедія про шалену вечірку підлітків, яку організували з нагоди 17-річчя Томаса.

Поки батьків хлопця не було вдома, його друзі вирішили цим скористатися та запросили усіх знайомих. Однак, коли святкування було в розпалі, захід вийшов з-під контролю. Організатори свята навіть не здогадуються, які наслідки матимуть їхні розваги.

"Проєкт X": дивіться онлайн трейлер фільму

"Похмілля у Вегасі"

Рік: 2009

Режисер: Тодд Філліпс

Четвірка друзів відправляється в Лас-Вегас, щоб відсвяткувати останні парубочі дні свого товариша. Веселощі були настільки яскравими, що наступного ранку хлопці не можуть знайти нареченого.

Тим часом до весілля залишається 40 годин і чоловікам доводиться не лише отямитися від величезної кількості алкоголю, а й пригадати, що трапилося, відшукати друга.

"Похмілля у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Брюс Всемогутній"

Рік: 2003

Режисер: Том Шедьяк

Фільми з Джимом Керрі у головній ролі завжди забезпечують позитивний настрій. У цій стрічці Керрі перевтілився у Брюса Нолана – популярного телевізійного журналіста, який мріє стати ведучим новин.

Брюс – песиміст, який часто скаржиться на життя. Одного разу чоловік потрапляє в аварію й зустрічається з Богом, який пропонує на тиждень зайняти його місце.

Ця легка комедія покаже, як труднощі та проблеми можуть змусити людину переосмислити життя.

"Брюс Всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

"Година пік"

Рік: 1998

Режисер: Бретт Ратнер

Завершимо кіновечір комедійним бойовиком з Джекі Чаном і Крісом Такером у головних ролях. Це історія про двох дуже різних напарників – детектива Лі та офіцера поліції Джеймса Картера, яким доводиться співпрацювати.

Перед чоловіками стоїть завдання не лише знайти дочку китайського консула в Лос-Анджелесі – Хана, яку вкрали невідомі, але й навчитися розуміти один одного.

"Година пік": дивіться онлайн трейлер фільм