Комедии – это универсальный жанр, который подойдет для любого возраста и настроения. Они позволяют смеяться, расслабляться и забывать обо всем на свете, при этом не требуя особых эмоциональных усилий. На Netflix представлен широкий выбор фильмов и сериалов, позволяющих каждому найти что-то по душе.

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"Отель для собак"

По сюжету фильма, Энди и Брюсу приходится решать непростую задачу – как устроить жизнь своего четвероногого любимца, собачки, по имени Пятница, ведь ее не могут терпеть их названые родители. Они решают не просто найти решение, а подходят к этому вопросу со всей серьезностью и креативностью.

Вместе со своими друзьями-единомышленниками, юными натуралистами, ребята находят старое заброшенное здание, которое превращают в современный отель для собак. В этом отеле есть все, что может пригодиться четвероногим гостям. Первыми посетителями отеля становятся бездомные собаки, которых ребята находят по всей округе, даруя им новый шанс на лучшую жизнь.

"Отель для собак": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, кроме обустройства быта для своих хвостатых постояльцев, Энди и Брюсу придется решить еще много других проблем. Среди них – борьба с недоброжелательными соседями, которым не нравится шумный отель рядом с их домами. Героем придется отстоять свое право на мечты и помочь четвероногим друзьям найти приют в мире, где они также имеют право на комфортную жизнь.

"Маревокрай"

По сюжету этой комедии молодая девушка случайно наталкивается на таинственную карту, которая ведет к Маревокраю – невероятного и сказочного мира снов. Этот мир не такой, как привычные сновидения, и здесь все совсем иначе: причудливые пейзажи, необычные существа, абсурдные ситуации – все, что невозможно представить в реальной жизни. Карта становится ключом к приключениям, в которые девушка попадает не по собственной воле, а из-за того, что пытается убежать от собственных кошмаров.

"Маревокрай": смотрите онлайн трейлер фильма

Чтобы лучше ориентироваться в этом необычном мире, девушка вынуждена обратиться за помощью к эксцентричному проходимцу, который, кажется, не имеет никакого серьезного намерения, но почему-то всегда появляется именно там, где нужен.

"Рождественский принц"

По сюжету этого романтического фильма, накануне Рождества молодая начинающая журналистка Эмбер получает возможность сделать важный репортаж о вступлении на престол наследного принца в королевстве Алдовия. Однако ее задача оказывается значительно сложнее, чем казалось на первый взгляд. Сначала Эмбер должна лишь осветить торжества и обстоятельства коронации, но впоследствии ее амбиции и любознательность выводят ее на более сложные и более таинственные сюжетные линии.

"Рождественский принц": смотрите онлайн трейлер фильма

Хитростью, а порой и с помощью своих журналистских приемов, Эмбер задерживается при дворе, надеясь получить доступ к наиболее интимным деталям личной жизни будущего короля. Все уже слышали о его многочисленных и громких расставаниях с девушками, что стало темой для многочисленных слухов в прессе. Однако, несмотря на свое громкое прошлое, принц остается для публики загадкой: кто он на самом деле? Каким будет его правление? Какие тайны он скрывает от общественности?

Эмбер, в погоне за настоящей правдой, пытается проникнуть в закулисье дворянской жизни, охваченной не только громкими празднованиями, но и скрытыми интригами.