Удачный вечер гарантирован: 3 смешные комедии для взрослых

Хороший вечер в День святого Валентина могут гарантировать не только романтические, но и комедийные фильмы. Это не только шутки на грани, но и увлекательные сюжеты, остроумные диалоги и харизматичные персонажи, которые не оставят равнодушными.

24 Канал собрал комедии, которые стоит просматривать только взрослым. Они не дадут заскучать и подарят веселый вечер.

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"Девичник в Вегасе"

Год: 2011

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Комедия рассказывает о двух девушках, которые тесно дружат с самого детства. Еще в юном возрасте Лилиан решила, что Энни будет старшей подружкой на ее свадьбе. Но еще во время планирования девичника все идет не так. В компании подружек невесты появляется красивая и богатая Хелен. Она перетягивает на себя одеяло, поэтому между ней и Энни возникает соревнование.

В этой ленте идеально соединилась комедия и серьезность, а вишенкой на торте стал выдающийся актерский состав.

"Девичник в Вегасе": смотрите трейлер онлайн

"SuperПерцы"

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Лучшие друзья Эван и Сет уже через несколько недель выпустятся из старшей школы. Они никогда не посещали вечеринок и не имели отношений с девушками. Ребята решают, что им надо стать настоящими мужчинами перед колледжем, поэтому все-таки получают приглашение на тусовку при одном условии.

Классический фильм о взрослении умело сочетает непристойные темы с серьезными, в результате чего рождается невероятная комедия.

"SuperПерцы": смотрите трейлер онлайн

"Мальчишник в Вегасе"

Год: 2009

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Фильм рассказывает о предсвадебной вечеринке четырех друзей в Лас-Вегасе, после которой ребята ничего не помнят. Они бросаются на поиски своего друга-жениха, который исчез. Они пытаются найти любые зацепки, чтобы вспомнить события прошлой ночи.

Это история о безумных приключениях, хоть и с довольно забавной предпосылкой. Фильм стал классикой и является идеальным вариантом для вечернего просмотра.

"Мальчишник в Вегасе": смотрите трейлер онлайн