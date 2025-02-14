24 Канал зібрав комедії, які варто переглядати лише дорослим. Вони не дадуть занудьгувати й подарують веселий вечір.

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"Подружки нареченої"

Рік: 2011

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Комедія розповідає про двох дівчат, які тісно товаришують з самого дитинства. Ще в юному віці Ліліан вирішила, що Енні буде старшою дружкою на її весіллі. Та ще під час планування дівич-вечора все йде не так. У компанії подружок нареченої з'являється красива та багата Гелен. Вона перетягує на себе ковдру, тож між нею та Енні виникає змагання.

У цій стрічці ідеально поєдналась комедія та серйозність, а вишенькою на торті став видатний акторський склад.

"Подружки нареченої": дивіться трейлер онлайн

"Суперперці"

Рік: 2007

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Найкращі друзі Еван і Сет вже за кілька тижнів випустяться зі старшої школи. Вони ніколи не відвідували вечірок та не мали стосунків з дівчатами. Хлопці вирішують, що їм треба стати справжніми чоловіками перед коледжем, тому все-таки отримують запрошення на тусовку за однієї умови.

Класичний фільм про дорослішання вміло поєднує непристойні теми з серйозними, в результаті чого народжується неймовірна комедія.

"Суперперці": дивіться трейлер онлайн

"Похмілля у Вегасі"

Рік: 2009

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Фільм розповідає про передвесільну парубоцьку вечірку чотирьох друзів у Лас-Вегасі, після якої хлопці нічого не пам'ятають. Вони кидаються на пошуки свого друга-нареченого, який зник. Вони намагаються знайти будь-які зачіпки, щоб пригадати події минулої ночі.

Це історія про шалені пригоди, хоч і з доволі кумедною передумовою. Фільм став класикою і є ідеальним варіантом для вечірнього перегляду.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер онлайн