Заставят вас смеяться: 3 комедии на Netflix, которые стоят внимания

Платформа Netflix предлагает широкий выбор телесериалов и фильмов, охватывающих различные жанры. Особо следует отметить широкий выбор комедий, доступных для зрителей, включая молодежные, криминальные и остросюжетные киноленты.

Кино 24 подобрало 3 смешных комедии, которые безусловно вас развеселят. Поэтому вам остается только купить попкорн и наслаждаться просмотром.

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"Человек из Торонто"

Тедди, продавец-консультант, попал в череду неприятных событий, которые, казалось, никогда не закончатся. Ситуация обострилась, когда ошибка онлайн-сервиса Airbnb привела его в квартиру, принадлежавшую опасному киллеру и, и в конце концов привела к тому, что окружающие безосновательно обвинили его в преступной деятельности. Однако, происходит так, что Тедди оказался в местном отделении полиции, где в конце концов решил признаться в содеянном, чтобы как-то смягчить и не ухудшать ситуацию. Тем временем правоохранители разработали интересный план...

"Человек из Торонто": смотрите онлайн трейлер фильма

"Родственники вне закона"

По сюжету, развивающейся, менеджер банка Оуэн Браунинг и его невеста Паркер МакДермотт в разгаре планирования своей долгожданной свадьбы. Однако их радостное событие омрачается недавним ограблением банка. Сам Браунинг начинает подозревать, что к преступлению причастны родители любимой девушки, которые только что приехали в город из тропических лесов Амазонки.

"Родственники вне закона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ловушка для боссов"

В новом фильме в центре внимания – двое офисных ассистентов, Харпер и Чарли, которых объединяет общее разочарование в своих боссах-трудоголиках. Решив дать своим боссам передышку, а себе облегчение, они придумывают план, как свести боссов вместе. Однако, как говорит старая поговорка, все может пойти не так гладко, как они надеются.

"Ловушка для боссов" смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому, если вы хотите хорошо провести время, посмотрите эти комедии на Netflix. Они точно поднимут ваше настроение.