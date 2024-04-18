Кіно 24 підібрало 3 смішних комедії, які безумовно вас розвеселять. Тож вам залишається лише купити попкорн та насолоджуватися переглядом.

Дивіться також Українське спортивне кіно: 3 фільми, що закарбуються у вашій пам'яті

"Людина з Торонто"

Тедді, продавець-консультант, потрапив у низку прикрих подій, які, здавалося, ніколи не закінчаться. Ситуація загострилася, коли помилка онлайн-сервісу Airbnb привела його до квартири, що належала небезпечному кілеру і, і зрештою призвела до того, що оточуючі безпідставно звинуватили його у злочинній діяльності. Однак, стається так, що Тедді опинився у місцевому відділку поліції, де врешті-решт вирішив зізнатися у скоєному, щоб якось пом'якшити та не погіршувати ситуацію. Тим часом правоохоронці розробили цікавий план...

"Людина з Торонто": дивіться онлайн трейлер фільму

"Родичі поза законом"

За сюжетом, що розвивається, менеджер банку Оуен Браунінг та його наречена Паркер МакДермотт у розпалі планування свого довгоочікуваного весілля. Однак їхня радісна подія затьмарюється нещодавнім пограбуванням банку. Сам Браунінг починає підозрювати, що до злочину причетні батьки коханої дівчини, які щойно приїхали до міста з тропічних лісів Амазонки.

"Родичі поза законом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пастка для босів"

У новому фільмі в центрі уваги – двоє офісних асистентів, Гарпер і Чарлі, яких об'єднує спільне розчарування у своїх босах-трудоголіках. Вирішивши дати своїм босам перепочинок, а собі полегшення, вони придумують план, як звести босів разом. Однак, як каже стара приказка, все може піти не так гладко, як вони сподіваються.

"Пастка для босів" дивіться онлайн трейлер фільму

Тож, якщо ви хочете гарно провести час, подивіться ці комедії на Netflix. Вони точно піднесуть ваш настрій.