Фильмы для отдыха: 4 легкие комедии Netflix, которые стоит посмотреть на выходных

Фильмы – это хороший способ расслабиться после тяжелой недели, оторваться от будничных дел и просто насладиться хорошей историей. А если хочется чего-то легкого, веселого и ненавязчивого, комедии станут лучшим выбором.

Netflix предлагает множество интересных вариантов для просмотра, которые подарят хорошее настроение. 24 Канал подобрал четыре лучшие ленты, которые помогут вам провести выходные в водовороте положительных эмоций.

К слову 3 легендарные фильмы с высоким рейтингом, которые держат в напряжении до последней минуты

"Типа беременна"

Новейшая комедия Netflix рассказывает о Лейни, которая всегда хотела стать матерью и даже в детстве с подругой Кейт играла с куклами в роды. Годами спустя девушки продолжают дружить, но новость о беременности Кейт может все изменить. Лейни возмущена тем, что ее подруга живет жизнью, о которой та давно уже мечтала.

"Типа беременна": смотрите трейлер онлайн

"Без обид"

30-летняя Мэдди ведет легкомысленный образ жизни и не думает о будущем. Но вдруг она остается без работы и может потерять даже дом. Поэтому Мэдди готова согласиться на любую работу. Девушка узнает о необычной вакансии – супруги ищут для своего 19-летнего сына-интроверта подругу, которая бы помогла ему расслабиться. Мэдди решает согласиться, но еще с первой встречи все идет не по плану.

"Без обид": смотрите трейлер онлайн

"Книжный клуб"

Четверо пожилых женщин кроме рутинной работы и семейных обязанностей проводят время в книжном клубе, где читают разнообразную литературу и обсуждают ее. Как-то им попадается известная эротическая книга "Пятьдесят оттенков серого". Она меняет жизнь женщин, которые теперь стремятся почувствовать те же эмоции, что и героиня книги.

"Книжный клуб": смотрите трейлер онлайн

"Уоллес и Громит: Пернатая месть"

Шестой фильм из серии расскажет о том, как Уоллес создает "умного" гнома, у которого возникает собственное сознание. Громит опасается, что его хозяин слишком полагается на свои изобретения. На самом деле оказывается, что за всем этим стоит фигура из прошлого, которая больше всего хочет отомстить. Громит должен побороть зло, чтобы изобретения Уоллеса продолжали существование.

"Уоллес и Громит: Пернатая месть": смотрите трейлер онлайн