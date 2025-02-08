Netflix пропонує безліч цікавих варіантів для перегляду, які подарують гарний настрій. 24 Канал підібрав чотири найкращі стрічки, які допоможуть вам провести вихідні у вирі позитивних емоцій.

До слова 3 легендарні фільми з високим рейтингом, які тримають в напрузі до останньої хвилини

"Типу вагітна"

Найновіша комедія Netflix розповідає про Лейні, яка завжди хотіла стати матір'ю й навіть у дитинстві з подругою Кейт гралась з ляльками у пологи. Роками потому дівчата продовжують дружити, але новина про вагітність Кейт може все змінити. Лейні обурена тим, що її подруга живе життям, про яке та давно вже мріяла.

"Типу вагітна": дивіться трейлер онлайн

"Без образ"

30-річна Медді веде легковажний спосіб життя й не думає про майбутнє. Та раптом вона залишається без роботи й може втратити навіть дім. Тому Медді готова погодитися на будь-яку роботу. Дівчина дізнається про незвичну вакансію – подружжя шукає для свого 19-річного сина-інтроверта подругу, яка б допомогла йому розслабитися. Медді вирішує погодитися, але ще з першої зустрічі все йде не за планом.

"Без образ": дивіться трейлер онлайн

"Книжковий клуб. Наступний розділ"

Четверо немолодих жінок окрім рутинної роботи й сімейних обов'язків проводять час у книжковому клубі, де читають різноманітну літературу та обговорюють її. Якось їм потрапляється відома еротична книга "П'ятдесят відтінків сірого". Вона змінює життя жінок, які тепер прагнуть відчути ті самі емоції, що й героїня книжки.

"Книжковий клуб. Наступний розділ": дивіться трейлер онлайн

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Шостий фільм з серії розповість про те, як Воллес створює "розумного" гнома, в якого виникає власна свідомість. Ґроміт побоюється, що його господар занадто покладається на свої винаходи. Насправді є виявляється, що за всім цим стоїть постать з минулого, яка понад усе хоче помститися. Ґроміт повинен побороти зло, щоб винаходи Воллеса продовжували існування.

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата": дивіться трейлер онлайн