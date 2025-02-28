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"Медовый месяц с моей мамой"

По сюжету фильма, молодой человек переживает настоящий удар, когда его невеста бросает его прямо перед алтарем, выбирая своего бывшего. Разбитый и разочарованный, он не имеет ни желания, ни сил продолжать готовиться к своей новой жизни без любимой.

"Медовый месяц с моей мамой": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако неожиданно для себя, он решает все же не отказываться от запланированного свадебного путешествия. И вот, вместо того, чтобы отправиться в романтический отпуск с невестой, он отправляется в путешествие вместе со своей мамой.

"Типа беременная"

Из-за невероятной зависти к беременности своей лучшей подруги Лейни решает схитрить и носить фальшивый живот, чтобы выглядеть так, словно она сама ждет ребенка.

Но однажды, когда Лейни оказывается в центре внимания из-за своего фальшивого живота, она случайно встречает мужчину своей мечты. Их встреча поначалу кажется случайной, однако с каждой новой минутой между ними возникает всё больше химии.

"Типа беременная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой папа"

По сюжету, после трагической смерти жены молодой отец оказывается на грани отчаяния, но несмотря на огромную утрату, решает посвятить свою жизнь воспитанию маленькой дочери. Он понимает, что теперь его главная цель – стать для нее не только отцом, но и опорой, другом и наставником.

"Мой папа": смотрите онлайн трейлер фильма

Их путь оказывается невероятно сложным, но вместе с тем и забавным, интересным и эмоциональным.