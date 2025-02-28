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"Медовий місяць з моєю мамою"

За сюжетом фільму, молодий чоловік переживає справжній удар, коли його наречена кидає його прямо перед вівтарем, обираючи свого колишнього. Розбитий та розчарований, він не має ані бажання, ані сил продовжувати підготовку до свого нового життя без коханої.

"Медовий місяць з моєю мамою": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак несподівано для себе, він вирішує все ж не відмовлятися від запланованої весільної подорожі. І ось, замість того, щоб відправитись у романтичну відпустку з нареченою, він вирушає у подорож разом зі своєю мамою.

"Типу вагітна"

Через неймовірну заздрість до вагітності своєї найкращої подруги Лейні вирішує схитрувати та носить фальшивий живіт, аби виглядати так, наче вона сама чекає на дитину.

Але одного разу, коли Лейні знаходиться в центрі уваги через свій фальшивий живіт, вона випадково зустрічає чоловіка своєї мрії. Їхня зустріч спочатку здається випадковою, проте з кожною новою хвилиною між ними виникає все більше хімії.

"Типу вагітна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій тато"

За сюжетом, після трагічної смерті дружини молодий батько опиняється на межі розпачу, але попри величезну втрату, вирішує присвятити своє життя вихованню маленької доньки. Він розуміє, що тепер його головна мета – стати для неї не лише батьком, а й опорою, другом і наставником.

"Мій тато": дивіться онлайн трейлер фільму

Їхній шлях виявляється неймовірно складним, але разом з тим і кумедним, цікавим та емоційним.