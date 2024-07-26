Наш список включает фильмы, отличающиеся не только стилем и настроением, но и подачей юмора, от легких и веселых до ироничных и увлекательных. Вы найдете как новинки, так и старые хиты, которые гарантированно поднимут настроение и развеселят.

Смотрите также На уровне с голливудскими звездами: украинский актер блестяще сыграл в новом сериале на Netflix

"Они клонировали Тайрона" (2023)

Американская научно-фантастическая комедия, снята Джуэлом Тейлором в его дебютном режиссерском полнометражном фильме, является результатом совместной работы Тейлора и Тони Реттенмайера над сценарием. В фильме снялся звездный каст, в который входят Джон Бойега, Тейона Паррис, Джейми Фокс и Кифер Сазерленд.

Сюжет фильма разворачивается после череды ужасных событий, когда необычная троица решает объединить свои усилия для расследования сложного и коварного правительственного заговора. Их путешествие переполнено комедийными ситуациями и неожиданными поворотами, ведь каждый из персонажей приносит в команду уникальные навыки и перспективы.

"Они клонировали Тайрона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Совершенное сочетание" (2022)

По сюжету фильма, пробивной менеджер из Лос-Анджелеса, стремясь завоевать важного клиента, отправляется на ферму в Австралии. Ее план заключается в том, чтобы завести новые деловые контакты и продемонстрировать свою способность адаптироваться к любым условиям. Однако оказывается, что жизнь на ферме является не таким простым, как она ожидала.

В процессе своей работы она сближается с суровым и загадочным местным жителем. Этот человек имеет собственные секреты и скрытые стороны, которые постепенно раскрываются во время их взаимодействий. Их знакомство и взаимодействие наполнены эмоциональными и комедийными моментами, ведь столкновение двух совершенно разных миров приносит немало неожиданностей и захватывающих событий.

"Совершенное сочетание": смотрите онлайн трейлер фильма

"День "да"" (2021)

Американская семейная комедия 2021 года, снята режиссером Мигелем Артетой по сценарию и киноистории Джастина Малена, основана на одноименной детской книге Эми Краус Розенталь и Тома Лихтенхельда. В главных ролях снялись Дженнифер Гарнер, Эдгар Рамирес и Дженна Ортега.

Сюжет фильма крутится вокруг одних необычных суток, когда родители решают отвечать "да" на все просьбы своих детей. Это решение становится началом для увлекательных и смешных приключений, ведь дети используют эту возможность, чтобы реализовать свои самые смелые идеи и желания.

В течение дня семья сталкивается с многочисленными комедийными ситуациями, которые вытекают из безграничной фантазии детей и отсутствия ограничений со стороны родителей.

"День "да"": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте комедию, которая вам нравится, приглашайте друзей и наслаждайтесь незабываемым отдыхом. Вечер с хорошим фильмом и компанией близких людей – это отличная возможность расслабиться, посмеяться и отвлечься от будничных забот.