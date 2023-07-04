Помогут забыть о проблемах: 5 комедий на Netflix, которые заставят смеяться до слез

Негатива в нашей жизни хватает, поэтому иногда хочется хотя бы немного забыть обо всех проблемах. Отличный способ, чтобы отвлечься – просмотреть комедию, которых на стреминговой платформе Netflix достаточно.

24 Канал собрал 5 популярных фильмов, которые заставят вас смеяться до слез. Среди них как украинские, так и зарубежные фильмы.

Не упустите 7 самых популярных фильмов на Netflix для влюбленных

"Люксембург, Люксембург"

Этот украинский фильм только недавно появился на Netflix. По сюжету, украинские братья-близнецы отправляются в путешествие, чтобы в последний раз увидеть отца, которыц давно бросил их. Они приезжают в Люксембург, где узнают, что папа скончался.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер онлайн

"Мы можем быть героями"

Пришельцы захватили супергероев планеты Земля. Теперь детям нужно научиться работать в команде и спасти своих родителей – а заодно весь мир.

"Мы можем быть героями": смотрите трейлер онлайн

"День "да"

Обычно все запрещающие родители решили соглашаться на любые просьбы детей, установив лишь несколько правил. В результате день обернулся круговоротом веселья и приключений.

"День "да": смотрите трейлер онлайн

"Красное сообщение"

Агент ФБР преследует самого изысканного в мире вора картин, но становится его невольным соучастником в попытке поймать мошенника, который всегда на шаг впереди.

"Красное сообщение": смотрите трейлер онлайн

"Почувствуй ритм"

После провального кастинга на Бродвее эгоцентрическая танцовщица неохотно возвращается домой и согласна готовить юные таланты к большому соревнованию.

"Почувствуй ритм": смотрите трейлер онлайн