24 Канал собрал самые популярные фильмы, которые пары чаще всего выбирают на Netflix. Среди них есть как истории о сильной любви, так и легкие романтические комедии.

Не упустите 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые стоит просмотреть

"Сквозь мое окно: Разделенные морем"

Арес и Ракель провели год в одиночку. Встреча на пляже обещает быть жаркой. Сможет ли любовь победить все и даже дружеский флирт или новые комплексы?

"Сквозь мое окно: Разделенные морем": смотрите трейлер онлайн

"Пятьдесят оттенков серого"

Богатый Кристиан Грей покоряет сердце наивной студентки колледжа Анастейши Стил и приглашает ее в мир неумолимых эротических фантазий.

"Пятьдесят оттенков серого": смотрите трейлер онлайн

"Сквозь мое окно"

Древняя влюбленность Ракель в ее соседа перерастает в несколько больше, когда он начинает отвечать ей взаимностью, несмотря на сопротивление его семьи.

"Сквозь мое окно": смотрите трейлер онлайн

"Пурпурные сердца"

Талантливая музыкантка соглашается на брак из расчета с морским пехотинцем. Но неожиданная трагедия превращает притворные чувства в настоящие.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер онлайн

"Сегодня спишь со мной"

Когда брака начинает не хватать страсти, журналистка предстает перед выбором: любящий удалившийся от нее мужчина или молодой бывший парень, вернувшийся в ее жизнь?

"Сегодня спишь со мной": смотрите трейлер онлайн

"Идеальный мужчина"

Чтобы подбодрить свою одинокую маму, девочка придумывает ей тайного поклонника и просит привлекательного дядю своей подруги сыграть эту роль.

"Идеальный мужчина": смотрите трейлер онлайн

"Без ограничений"

Необычайно талантливая девушка глубоко и безумно влюбляется в своего инструктора по дайвингу в этой романтической драме с невероятным визуальным рядом.

"Без ограничений": смотрите трейлер онлайн