24 Канал зібрав найпопулярніші фільми, які пари найчастіше обирають на Netflix. Серед них є як історії про сильне кохання, так і легкі романтичні комедії.
Не пропустіть 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які варто переглянути
"Крізь моє вікно: Розділені морем"
Арес і Ракель провели рік поодинці. Зустріч на пляжі обіцяє бути спекотною. Чи зможе кохання перемогти все, і навіть дружній флірт або нові комплекси?
"Крізь моє вікно: Розділені морем": дивіться трейлер онлайн
"П'ятдесят відтінків сірого"
Багатій Крістіан Ґрей підкорює серце наївної студентки коледжу Анастейші Стіл і запрошує її у світ невблаганних еротичних фантазій.
"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться трейлер онлайн
"Крізь моє вікно"
Давня закоханість Ракель у її сусіда переростає в дещо значно більше, коли він починає відповідати їй взаємністю, попри супротив його родини.
"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн
"Пурпурові серця"
Талановита музикантка погоджується на шлюб із розрахунку з морським піхотинцем. Але несподівана трагедія перетворює вдавані почуття на справжні.
"Пурпурові серця": дивіться трейлер онлайн
"Сьогодні спиш зі мною"
Коли шлюбу починає бракувати пристрасті, журналістка постає перед вибором: люблячий чоловік, що віддалився від неї, чи молодий колишній хлопець, який повернувся в її життя?
"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер онлайн
"Ідеальний чоловік"
Щоб підбадьорити свою самотню маму, дівчинка вигадує їй таємного шанувальника й просить привабливого дядька своєї подруги зіграти цю роль.
"Ідеальний чоловік": дивіться трейлер онлайн
"Без обмежень"
Надзвичайно талановита дівчина глибоко й шалено закохується у свого інструктора з дайвінгу в цій романтичній драмі з неймовірним візуальним рядом.
"Без обмежень": дивіться трейлер онлайн