В новой подборке найдете именно такие ленты. Эти фильмы точно заставят вас улыбнуться и хоть немного забыть о ежедневных заботах.

Интересно 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

"Знакомьтесь: Дэйв"

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 5.1

Инопланетяне в телах людей попадают на Землю, чтобы найти энергию для своей умирающей планеты. Хотя и пришельцы очень маленького роста, но полностью похожи на людей. Попав в человеческую среду, в них происходит переоценка ценностей, меняется мировоззрение – появляется способность к дружбе и любви.

"Знакомьтесь: Дэйв": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Копы на подхвате"

Год: 2010

Рейтинг IMDb: 6.6

Следующая лента рассказывает историю двух полицейских – Терри и Аллена, постоянно сидящих в офисе и только мечтающих о перестрелках и опасных делах.

"Копы на подхвате": смотрите онлайн трейлер фильма

"Итак, война"

Год: 2012

Рейтинг IMDb: 6.3

Секретные агенты ЦРУ постоянно находятся в работе. Однажды они решают отвлечься и наладить личную жизнь. Однако происходит так, что оба влюбляются в волшебную Лорен.

"Итак, война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кто наш папа, чувак?"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 5.5

Питер и Кайл – очень непохожие близнецы. Питер – врач-проктолог, переживающий развод и депрессию, а его брат – полная противоположность. Кайл всегда на все смотрит с позитивом, его жена беременна, так что совсем скоро в семье будет пополнение.

Всю жизнь мужчины думали, что их папа умер, ведь так рассказывала мама, однако, как оказалось, все совсем не так. У их матери была очень бурная личная жизнь, поэтому она не знала, от кого родила. Узнав правду, братья решают найти родного отца.

"Кто наш папа, чувак?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесстыдное путешествие"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 4.5

Эмили и ее мать Линда редко проводят время вместе. Все меняется во время поездки в Южную Америку. Девушка должна была лететь туда с любимым, однако он покинул ее, поэтому она решает уехать в запланированное путешествие с мамой. Оба они даже не догадываются, какие приключения придется пережить впереди.

"Бесстыдное путешествие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумная миссия в Майами"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 5.0

Еще одна комедийная лента рассказывает об офицере полиции Себастьяне Бушаре, который живет в небольшом городке во Франции. Ситуация складывается так, что мужчине приходится отправиться в Майами для борьбы с наркоторговлей. Его напарником становится постоянно раздражающий и горячительный лейтенант Рикардо Гарсиа. Удастся ли им найти общий язык и выполнить поставленную задачу?

"Безумная миссия в Майами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты квач!"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6.5

Эта комедия показывает, к чему готовы мужчины ради победы. У пяти университетских друзей есть традиция – каждый год они собираются поиграть "пятнашки без правил", рискуя своими шеями, работой и отношениями. В этом году игра совпадает со свадьбой одного из непобедимых игроков, который может стать легкой мишенью. Муж понимает, что задумали друзья, поэтому готов к этому.

"Ты квач!": смотрите онлайн трейлер фильма

"Водитель для копа"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 6.2

Следующий комедийный боевик заставит вас смеяться до слез. Стю – типичный неудачник, который не может решиться поговорить с девушкой своей мечты, а после работы подрабатывает водителем Uber. Однажды пассажиром Стю становится полицейский Возраст. Тот узнал, что преступник, когда-то убивший его напарницу, вернулся в город, поэтому решает поймать негодяя. Недавно Вик перенес операцию на глаза, поэтому практически ничего не видит. Его "глазами" становится Стю.

"Водитель для копа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой шпион"

Год: 2020

Рейтинг IMDb: 6.3

Главным героем этой комедии является Джей, с детства приучавший себя к ответственности и повседневной работе. Мужчина мечтал о службе в силовых ведомствах, прошел курсы физического и психологического выживания, закалил дух и тело. И его мечта сбылась. Он не только получил желаемую работу, но и стал самым успешным агентом ведомства.

Однажды во время выполнения тяжелой задачи мужчину заснимала 9-летняя Софи. Она пообещала не выдавать Джея, если он научит ее тайным шпионским приемам. Но согласится ли мужчина на такую авантюру?

"Мой шпион": смотрите онлайн трейлер фильма

"Время для себя"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 5.1

Завершает нашу подборку новая комедия, премьера которой состоялась в прошлом году. В ней увидите историю папы, который впервые за долгие годы у папы есть время для себя, когда его семья отправляется в поездку. Впереди у отчаянного домохозяина безумные выходные с неугомонным другом, обожающим выходки.

"Время для себя": смотрите онлайн трейлер фильма