Смехотерапия: 5 высокорейтинговых комедий, которые заставят вас плакать от смеха

Зрители часто выбирают комедии, поскольку они позволяют расслабиться, отдохнуть и поднять настроение. Украинцы, находясь в условиях войны, видят в комедиях также возможность на время оторваться от потока негативных новостей, чтобы сохранить эмоциональную устойчивость и противостоять постоянному стрессу.

Выбирайте комедию из списка 24 Канала, которая больше всего пришлась по душе, и организуйте себе вечер смехотерапии наедине или в кругу друзей.

Смотрите также Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть в выходные

Высокорейтинговые комедии, которые поднимут вам настроение

"Отель "Гранд Будапешт""

В идеальном отеле все аспекты должны быть безупречными: еда – изысканной, интерьер – роскошной, а обслуживание – на высшем уровне, заслуживая только высоких похвал. Таков консьерж отеля, который всегда следит за каждой деталью.

Густав очень беспокоится о комфорте гостей, однако иным способом, предоставляя пожилым дамам свои любовные услуги. Однако, получив от благодарной "клиентки" ценную картину, консьерж оказывается под обвинением в воровстве. Герою этой комедии предстоит совершить невероятное путешествие, чтобы доказать свою невиновность.

"Отель "Гранд Будапешт"" смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие"

Неудачный звукорежиссер Вадим получает возможность реализовать свою мечту и работать в Канаде. Чтобы добиться этой работы, ему нужно выполнить простую задачу: записать голоса закарпатских животных в природе. Однако эта задача оказывается гораздо более сложной, чем казалось, когда Вадима в пути сопровождает его темпераментная мать.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы – Миллеры"

Одна из лучших комедий 21 века рассказывает историю наркоторговца, попадающего в неприятную ситуацию. Пытаясь помочь подростку и своему соседу, Дэвид становится жертвой бандитов, конфискующих весь его товар и прибыль. Босс соглашается простить ему ошибку, если Дэвид согласится перевезти немного незаконного товара через границу. Кого меньше всего вызовет подозрения при контроле на границе? Понятно, что это жена и их детишки, которые отправляются на каникулы. Тогда небольшой мошенник обращается за помощью к спасенным подросткам и знакомой стриптизерше.

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голый пистолет"

Лейтенант полиции Лос-Анджелеса, Фрэнк Дребин, в одиночку вступает в противостояние с международным сговором, имеющим целью погубить королеву Елизавету II. Фильм пародирует известных детективов и остается одним из самых ярких и смешных комедий в мировом кинематографе.

"Голый пистолет": смотрите онлайн трейлер фильма

"1+1"

После несчастного случая богатый аристократ оказался прикован к инвалидному креслу. Стремясь найти сиделку, Филипп отклоняет многих кандидатов, пока на собеседование не приходит Дрис.

Без хороших манер, юноша, не отказывающий себе в утешениях, решил попробовать курение травы и не планирует работать. Дрис пришел на собеседование, надеясь получить отказ и пособие по безработице. Но Филипп решает устроить парня, который становится началом крепкой дружбы и ряда спонтанных приключений.

"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма