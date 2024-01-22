Обирайте комедію зі списку 24 Каналу, яка найбільше припала до душі, та організуйте собі вечір сміхотерапії наодинці чи у колі друзів.

Дивіться також Серіали про спорт на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Високорейтингові комедії, які піднімуть вам настрій

"Готель "Гранд Будапешт""

У ідеальному готелі всі аспекти повинні бути бездоганними: їжа – вишуканою, інтер'єр – розкішним, а обслуговування – на вищому рівні, заслуговуючи тільки на найвищі похвали. Таким є консьєрж готелю, який завжди стежить за кожною деталлю.

Густав дуже турбується про комфорт гостей, однак іншим способом, надаючи літнім дамам свої любовні послуги. Однак, отримавши від вдячної "клієнтки" коштовну картину, консьєрж опиняється під звинуваченням у крадіжці. Герою цієї комедії належить здійснити неймовірну подорож, щоб довести свою невинність.

"Готель "Гранд Будапешт"" дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі"

Невдалий звукорежисер Вадим отримує можливість реалізувати свою мрію та працювати у Канаді. Щоб здобути цю роботу, йому потрібно виконати просте завдання: записати голоси закарпатських тварин у природі. Проте ця задача виявляється значно складнішою, ніж здавалося, коли Вадима в дорозі супроводжує його темпераментна мати.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми – Міллери"

Одна з найкращих комедій 21 століття розповідає історію наркоторговця, який потрапляє в неприємну ситуацію. Намагаючись допомогти підліткові та своєму сусідові, Девід стає жертвою бандитів, які конфіскують весь його товар та прибуток. Бос погоджується простити йому помилку, якщо Девід згодиться перевезти трошки незаконного товару через кордон. Кого найменше викличе підозри при контролі на кордоні? Зрозуміло, що це дружина та їхня дітвора, яка вирушає на канікули. Тоді невеликий шахрай звертається за допомогою до врятованих підлітків та знайомої стриптизерки.

"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Голий пістолет"

Лейтенант поліції Лос-Анджелеса, Френк Дребін, самотужки вступає в протистояння з міжнародною змовою, що має на меті занапастити королеву Єлизавету II. Фільм пародіює відомих детективів та залишається одним із найяскравіших та найсмішніших комедій у світовому кінематографі.

"Голий пістолет": дивіться онлайн трейлер фільму

"1+1"

Після нещасного випадку багатий аристократ опинився прикутим до інвалідного крісла. Прагнучи знайти доглядальницю, Філіп відхиляє багатьох кандидатів, поки на співбесіду не приходить Дріс.

Без хороших манер, юнак, який не відмовляє собі у втіхах, вирішив попробувати куріння трави та не планує працювати. Дріс прийшов на співбесіду, сподіваючись отримати відмову і допомогу по безробіттю. Але Філіп вирішує влаштувати хлопця, що стає початком міцної дружби та низки спонтанних пригод.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму