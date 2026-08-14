Лучшие комедии 2000-х годов, которые подарят ощущение ностальгии

Чтобы быть в хорошем настроении, нужно окружать себя приятными эмоциями. А чтобы найти эти ощущения, можно выбрать вариант с просмотром фильма, наполненного шутками и забавными ситуациями.

24 Канал решил сделать ставку на комедии 2000-х годов, ведь именно в то время беззаботность ощущалась сильнее всего.

"Большой куш", 2000

Рейтинг IMDb: 8,2

В Анголе грабят ювелирный магазин, и редкий 84-каратный бриллиант должен достаться нью-йоркскому мафиози по прозвищу Кузен Ави. Переправлять камень берется один вор, но по дороге в Лондоне он решает сделать ставку на подпольный бой, поэтому попадает в засаду и погибает. А что касается алмаза, то он начинает переходить из рук в руки.

"Большой куш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом большой мамочки", 2000

Рейтинг IMDb: 5,3

Агент ФБР Малкольм Тернер переодевается в женщину, чтобы выйти на след грабителя. Сначала он должен был только следить за домом, но развитие событий изменилось, поэтому агента теперь называют "большой мамочкой". Более того, операция может оказаться под угрозой, поскольку у Малколма пробуждаются чувства к Шерри, которая может быть причастна к ограблению.

"Дом большой мамочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Знакомство с родителями", 2000

Рейтинг IMDb: 7,0

Главный герой Фокер едет к родителям своей девушки, чтобы попросить ее руки. Однако отец возлюбленной – бывший агент ЦРУ, который подозревает избранника дочери буквально во всем. С этого момента зятя ждут испытания.

"Знакомство с родителями": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брюс Всемогущий", 2003

Рейтинг IMDb: 6,8

Неудачник-телерепортер Брюс винит Бога во всех своих бедах. В ответ Бог предстает перед ним и предлагает на неделю побыть Всевышним, чтобы понять, как трудно управлять миром.

"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в список комедий можно добавить и такие культовые фильмы:

"Мальчишник в Вегасе";

"Школа года";

"Идеальный самец";

"Плохие девчонки".

Есть и хорошие новости для поклонников франшизы "Дневники принцессы" – наконец-то стало известно, будет ли продолжение.