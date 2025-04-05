Кино 24 подобрало три комедийных фильма, которые подарят яркие эмоции всей семье. Просмотр этих лент – удачный вариант для уютного семейного вечера.

Смотрите также Захватывает или разочаровывает: что стоит знать о напряженном триллере "Холланд" с Николь Кидман

"Суперсемейка" (2004)

Супергерой Боб Парр, известный еще как Мистер Невероятный, с юности был готов всех спасать. Но со временем он разочаровался в жизни, женился и стал отцом детей. Пятнадцать лет спокойной жизни надоедают Мистеру невероятному – ему снова хочется приключений.

В фильме органично переплетаются юмор, приключения и трогательные моменты. Это история не только о супергероях, но и об обычных семейных буднях.

"Суперсемейка": смотрите трейлер онлайн

"Джуманджи" (1995)

Алан Перриш в детстве нашел загадочную настольную игру "Джуманджи". Не зная о ее таинственных особенностях, он переносится в джунгли. В диких лесах его освобождают двое подростков. Теперь героям надо победить игру, а для этого надо пройти ее до самого конца.

Это лента о дружбе, командной работе и смех до слез в самых неожиданных ситуациях. Несмотря на элементы приключений и опасности, здесь много забавных моментов, которые не оставят равнодушными никого.

"Джуманджи": смотрите трейлер онлайн

"В поисках Немо" (2003)

Рыба-клоун Марлин – отец-одиночка, который воспитывает единственного сына Немо. Он заботится о потомке, потому что уже потерял в океане любимую жену. Но Немо такой любознательный, что однажды Марлин не уследил за сыном. Так малыш оказался в аквариуме в комнате дантиста, где плавают другие рыбы. Между тем на пути Марлина, который в поисках сына, попадается рыбка Дори, которая готова помочь.

Это фильм не только о рыбе, но и о семье. Он ориентирован как на детей (которых не испугают опасные сцены), так и на взрослых.

"В поисках Немо": смотрите трейлер онлайн