Осень хоть и уютное время года, но в это время также приходится много работать. После лета на работе появляются новые проекты и задачи, которые нужно завершить до конца года.

Однако вечера стоит посвящать отдыху, ведь усталость может привести к выгоранию. Редакция Кино 24 расскажет о нескольких комедийных сериалах, которые помогут расслабиться после работы.

Какие сериалы посмотреть после работы?

"Тед Лассо"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 34

Тед Лассо – тренер провинциальной команды колледжа по американскому футболу. Несмотря на отсутствие опыта, ему предлагают должность менеджера английской команды Премьер-лиги "Ричмонд". Футболисты и болельщики не любят мужчину, а владелица клуба пытается его подставить. Однако искренность, чувство юмора и оптимизм помогают главному герою завоевывать поклонников.

"Как я встретил вашу маму"

Количество сезонов : 9

: 9 Количество серий: 208

В 2030 году Тед Мосби рассказывает своим детям, как он встретил их маму. История началась в 2005 году, когда холостой архитектор жил вместе с друзьями Маршаллом и Лили. Он смотрел на пару и также хотел найти любимую. Забавные ситуации, разочарования, расставания, несчастливые свадьбы – все это ждет героев.

"Голова"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 32

Антон заключает пари с ректором университета. Он обещает, что "поднимет на ноги" любое украинское село. Ректор предлагает, чтобы это была Антоновка. К парню присоединяются гений математики Богдан и блогерша Милана.

"Полкан"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Опытный и циничный опер Павел Сафронов находится в коме, а его душа пересылалась в дворового пса. Только лейтенант Слава Курочка слышит голос полицейского. Теперь они вместе будут расследовать преступления.

