4 комедийных сериала, которые помогут расслабиться после работы
- Статья предлагает четыре комедийных сериала: "Тед Лассо", "Как я встретил вашу маму", "Голова" и "Полкан".
- Каждый сериал имеет разное количество сезонов и серий, в частности "Как я встретил вашу маму" имеет 9 сезонов и 208 серий.
Осень хоть и уютное время года, но в это время также приходится много работать. После лета на работе появляются новые проекты и задачи, которые нужно завершить до конца года.
Однако вечера стоит посвящать отдыху, ведь усталость может привести к выгоранию. Редакция Кино 24 расскажет о нескольких комедийных сериалах, которые помогут расслабиться после работы.
Смотрите также Перед тем как сказать "да": самые милые романтические комедии о свадьбе
Какие сериалы посмотреть после работы?
"Тед Лассо"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 34
Тед Лассо – тренер провинциальной команды колледжа по американскому футболу. Несмотря на отсутствие опыта, ему предлагают должность менеджера английской команды Премьер-лиги "Ричмонд". Футболисты и болельщики не любят мужчину, а владелица клуба пытается его подставить. Однако искренность, чувство юмора и оптимизм помогают главному герою завоевывать поклонников.
"Тед Лассо": смотрите трейлер онлайн
"Как я встретил вашу маму"
- Количество сезонов: 9
- Количество серий: 208
В 2030 году Тед Мосби рассказывает своим детям, как он встретил их маму. История началась в 2005 году, когда холостой архитектор жил вместе с друзьями Маршаллом и Лили. Он смотрел на пару и также хотел найти любимую. Забавные ситуации, разочарования, расставания, несчастливые свадьбы – все это ждет героев.
"Как я встретил вашу маму": смотрите трейлер онлайн
"Голова"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 32
Антон заключает пари с ректором университета. Он обещает, что "поднимет на ноги" любое украинское село. Ректор предлагает, чтобы это была Антоновка. К парню присоединяются гений математики Богдан и блогерша Милана.
"Голова": смотрите трейлер онлайн
"Полкан"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Опытный и циничный опер Павел Сафронов находится в коме, а его душа пересылалась в дворового пса. Только лейтенант Слава Курочка слышит голос полицейского. Теперь они вместе будут расследовать преступления.
"Полкан": смотрите трейлер онлайн
Кстати! После работы можно посмотреть и некоторые старые украинские сериалы.